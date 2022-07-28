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Снижение ВВП РФ в июне углубилось до 4,9%, годовая инфляция замедлилась до 15,3% - Минэкономразвития
28 июля 2022 года 14:24
Акции Магнита остаются фаворитами сектора ритейла РФ - "Мои Инвестиции"
Акции "Магнита" остаются фаворитами сектора ритейла на российском фондовом рынке, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эксперты отмечают, что эмитент представил сильные операционные результаты за II квартал 2022 года, и ожидают хорошие финансовые результаты компании, которые должны быть опубликованы 19 августа, за счет позитивного эффекта операционного рычага. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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28 июля 2022 года 19:27
Рубль упал к доллару и евро по итогам торгов в связи с завершением последних налоговых выплат месяца
Москва. 28 июля. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль подешевел к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность по факту завершения последних налоговых выплат месяца. читать дальше
.28 июля 2022 года 19:15
Рынок акций РФ в четверг просел в рамках коррекции после роста, выросли "О''Кей" и Магнит на отчетах
Москва. 28 июля. Рынок акций РФ в четверг просел в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, внешние рынки нейтрально отреагировали на негативную статистику о ВВП США за II квартал, показавшую наступление рецессии в экономике (снижение ВВП второй квартал подряд); выросли акции "Магнита" (+2,9%) и расписки "О''Кей" (+17,5%) на квартальных отчетах. читать дальше
.28 июля 2022 года 18:51
Цены евробондов РФ умеренно подросли в четверг вслед за UST, позитивно отреагировавшими на заседание ФРС
Москва. 28 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг умеренный рост благодаря как позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся после объявленных накануне итогов июльского заседания ФРС США, так и высоким мировым ценам на нефть и газ. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились. читать дальше
.28 июля 2022 года 18:40
Золото теряет способность защищать от высокой инфляции, говорится в комментарии аналитиков BCS Express. "Золото традиционно выступает защитным инструментом не только в периоды геополитической или рыночной нестабильности, но и высокой инфляции. Однако для борьбы с ней центробанки вынуждены повышать... читать дальше
.28 июля 2022 года 17:32
Основные производственные убытки компании сектора российской металлургии претерпят, вероятно, в третьем квартале 2022 года, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Мы ожидаем, что в июле мы увидим снижение производства стали в мире относительно июня (за исключением Индии), однако... читать дальше
.28 июля 2022 года 16:50
Опубликованные операционные результаты ГМК "Норильский никель" за II квартал 2022 года умеренно позитивны для котировок бумаг эмитента, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Отчетность снижает степень неопределенности о положении дел в компании. Показатели за период преимущественно... читать дальше
.28 июля 2022 года 16:12
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" с прогнозной стоимостью 7163 рубля за штуку для акций "Магнита", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Магнит" представил в четверг свои операционные результаты за 2К22. Компании удалось добиться высоких темпов роста и... читать дальше
.28 июля 2022 года 15:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 5690 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 4100 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании "В четверг, 28 июля, "Магнит"... читать дальше
.28 июля 2022 года 15:35
Рубль после роста на старте торгов развернулся вниз к доллару и евро в связи с завершением последних налоговых выплат месяца
Москва. 28 июля. Доллар США и евро перешли к росту на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность по факту завершения последних налоговых выплат месяца. читать дальше
.28 июля 2022 года 14:58
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mastercard Inc. с целью $380 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,1%, стоп-приказ: $330, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчитается о своих финансовых... читать дальше
.28 июля 2022 года 13:54
Вероятен высокий спрос на новые облигации "МТС" серии 001P-22 со сроком обращения два года, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "МТС" 29 июля откроет сбор заявок на облигации серии 001P-22 объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 2 года (предусмотрены... читать дальше
.28 июля 2022 года 13:19
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать бумаги "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8000 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании "Мы ожидаем возврата цены бумаг "ФосАгро" к 8000 рублям на фоне ослабления рубля. Дополнительным драйвером могут послужить высокие... читать дальше
.28 июля 2022 года 12:45
Аналитики BCS Express рекомендуют держать акции Twitter с прогнозной стоимостью $38 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал падения 2% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Компания Twitter опубликовала ежеквартальную отчетность: слабая отчетность,... читать дальше
.28 июля 2022 года 12:19
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг (ADR) TotalEnergies с прогнозной стоимостью $62,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 23,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "На наш взгляд, отчетность TotalEnergies за второй квартал 2022... читать дальше
.28 июля 2022 года 11:49
BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок акций Ford Motor за счет внедрения электромобилей, сообщается в материале эксперта инвестиционной компании Павла Гаврилова. Ford опубликовал финансовые результаты за I квартал 2022 года (результаты оказались лучше... читать дальше
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