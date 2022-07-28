Акции Магнита остаются фаворитами сектора ритейла РФ - "Мои Инвестиции"

Акции "Магнита" остаются фаворитами сектора ритейла на российском фондовом рынке, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эксперты отмечают, что эмитент представил сильные операционные результаты за II квартал 2022 года, и ожидают хорошие финансовые результаты компании, которые должны быть опубликованы 19 августа, за счет позитивного эффекта операционного рычага.

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