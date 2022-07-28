"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать бумаги ФосАгро

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать бумаги "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8000 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании

"Мы ожидаем возврата цены бумаг "ФосАгро" к 8000 рублям на фоне ослабления рубля. Дополнительным драйвером могут послужить высокие цены на газ, который используется в производстве удобрений. Помимо превосходства в себестоимости, по словам менеджмента, "ФосАгро" удачно переориентировала поставки. Компания снизила поставки удобрений в Европу "на двузначное число в процентах" и почти в 2,5 раза нарастила в Индию", - отмечает эксперт Дмитрий Баженов.

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