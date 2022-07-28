"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для ADR TotalEnergies

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг (ADR) TotalEnergies с прогнозной стоимостью $62,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 23,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"На наш взгляд, отчетность TotalEnergies за второй квартал 2022 года выглядит ожидаемо сильно. Компания пользуется благоприятной рыночной конъюнктурой, генерируя сильный свободный денежный поток и уверенными темпами снижая долг. Это позволяет эмитенту повышать выплаты акционерам - в годовом выражении анонсированная доходность дивидендов и buyback за третий квартал равна 11,6%, что является впечатляющим значением даже для нефтегазового сектора. При этом основным риском для компании остается возможность продажи российских активов по невыгодным ценам", - отмечает эксперт Сергей Кауфман.

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