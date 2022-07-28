BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций Ford

BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок акций Ford Motor за счет внедрения электромобилей, сообщается в материале эксперта инвестиционной компании Павла Гаврилова.

Ford опубликовал финансовые результаты за I квартал 2022 года (результаты оказались лучше консенсус-прогноза Уолл-стрит), и в среду, 27 июля, цена акций выросла в основную сессию на 5,2%, а на постмаркете еще на 6,4%, до $14, констатирует аналитик.

"Стоимость акций компании падает с начала текущего года из-за рисков рецессии, роста процентных ставок, высокой долговой нагрузки компании, а также из-за слабого старта года. В июле акции достигли нового годового минимума и отскочили вверх. С учетом подъема цены в среду акции находятся между EMA50 и EMA200 на дневном графике. Индикатор RSI вскоре сообщит о перепроданности, а значит, может начаться коррекция или акции перейдут в боковик. Долгосрочный взгляд по акциям остается умеренно позитивным за счет внедрения электромобилей. На средней дистанции динамика акций будет зависеть от общего настроения на рынке, результатов инфляции и производства новых автомобилей", - указывает Гаврилов в обзоре.

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