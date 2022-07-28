Вероятны умеренные покупки на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятны умеренные покупки на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ в среду показали разнонаправленную динамику - доходности среднесрочных бумаг (3-5 лет) снизились на 1-3 б.п., а 10-летних остались под давлением (доходность выросла на 5 б.п. - до 8,91% годовых). Слабый спрос на длинные ОФЗ связан, как с ожиданиями размещений Минфина осенью, так и объявления параметров модифицированного бюджетного правила, запуск которого может ослабить рубль и замедлить темпы стабилизации инфляции, - отмечает эксперт в комментарии. - Ожидаем в четверг увидеть умеренные покупки ОФЗ. Скорректировавшаяся в первой половине недели доходность 10-летки ближе к 9% годовых уже выглядит достаточно интересно для возобновления покупок".

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