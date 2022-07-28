Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2180-2210п в четверг - "Открытие Инвестиции"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2180-2210 пунктов в течение торговой сессии в четверг, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Внешний фон перед стартом торгов в России в четверг можно назвать слабо позитивным. ФРС повысила ставку, но и подарила рынку надежду в виде смягчения риторики. Нефть дорожает, доллар слабеет, но азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Ждем от российского рынка продолжения консолидации в районе 2180-2210 пунктов по индексу Мосбиржи. Из корпоративных событий дня отметим отчетность "Магнита" за II квартал и I полугодие", - указывает Кочетков в комментарии.

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