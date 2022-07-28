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28 июля 2022 года 09:48

Цены рублевых корпбондов в четверг могут чуть подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 28 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также ожиданиям "мягкой" денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

Затем рынки ускорили рост, позитивно отреагировав на выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла. В ходе пресс-конференции Пауэлл сказал, что Центробанк не исключает более сильного повышения ставки в будущем, если поступающие данные будут располагать к этому. В то же время он дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики, отметил, что она не находится в рецессии, и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в четверг, кроме гонконгского индикатора. Инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США, завершившегося в среду вечером. Гонконгский Hang Seng в 8:10 МСК снизился на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite тем временем вырос на 0,6%. В Гонконге наиболее всего дешевеют акции строительных и девелоперских компаний на фоне продолжающегося кризиса в сфере недвижимости страны. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,28%. Южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в четверг утром после уверенного подъема накануне на данных о снижении запасов энергоносителей в США. Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей, бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей. Производство нефти в США на прошлой неделе увеличилось на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12,1 млн б/с, экспорт вырос на 21%, до рекордных 4,55 млн б/с, импорт уменьшился на 5% - до 6,14 млн б/с, сообщило Минэнерго.

На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в четверг составила $107,52 за баррель, что на 0,84% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 2,1%, до $106,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $98,42 за баррель, что на 1,19% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов увеличилась на 2,4%, до $97,26 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,716 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,301 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 июля вырос на 0,11% и составил 109,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,13%, поднявшись до 796,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сегежа Групп-002P-01R" (+0,89%), "Газпром капитал БО-05" (+0,8%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-002Р-01" (-0,48%), "Сбербанк-001Р-SBER24" (-0,34%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что коллекторское агентство ООО "АйДи Коллект" (ID Collect, входит в международную финтех-группу IDF Eurasia) разместило 68,39% выпуска 3-летних облигаций 2-й серии номинальным объемом 800 млн рублей, реализовав бумаги на 547,144 млн рублей. Размещение займа началось 16 февраля по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячного купона до погашения установлена на уровне 16,5% годовых. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-го купона облигаций серии 002P-09R объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 8,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,94% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 26 июля. В ходе маркетинга объем займа был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 4 августа.

Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 27 июля начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-05 объемом 1,569 млрд рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата погашения займа - 27 июля 2047 года (срок обращения - 25 лет). Ставка купона до погашения установлена на уровне 3% годовых, предусмотрена амортизация. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р, зарегистрированной ЦБ 21 марта. Объем программы - 150 млрд рублей, в рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 25 лет.

АО им.Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) 28 июля начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 17% годовых, купоны квартальные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Эмитент 26 июля завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей по ставке квартального купона 18,5% годовых до оферты с исполнением в июле 2023 года.

ПАО "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" (MOEX: BANE) установило ставку 20-го купона выпусков облигаций 7-й и 9-й серий на уровне 8,3% годовых. Десятилетние эмиссии были размещены в феврале 2013 года. Объем выпуска 7-й серии составляет 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 43-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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