.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent подорожала до $107,37 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
Снижение ВВП РФ в июне углубилось до 4,9%, годовая инфляция замедлилась до 15,3% - Минэкономразвития
Падение ВВП РФ в июне 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,9% в годовом сравнении после снижения на 4,3% в мае, на 2,8% в апреле, роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре...
 
Мониторить закупки госкомпаний станут строже
Минфин РФ может получить дополнительные полномочия по регулированию в сфере закупок. Правительство РФ на заседании в четверг, 28 июля, рассмотрит проект соответствующего правительственного постановления, говорится в сообщении пресс-службы кабинета...
 
Счетная палата предложила исключить евро, фунты и иены из портфеля ФНБ
Счетная палата предложила Минфину исключить из портфеля активов фонда национального благосостояния (ФНБ) валюты стран, которые ввели санкции против России, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам мониторинга формирования и использования...
 
28 июля 2022 года 09:10

Brent подорожала до $107,37 за баррель

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду. Азиатские рынки акций в основном растут в четверг. Цены на нефть продолжают подъем в четверг.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

Затем рынки ускорили рост, позитивно отреагировав на выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

В ходе пресс-конференции Пауэлл сказал, что Центробанк не исключает более сильного повышения ставки в будущем, если поступающие данные будут располагать к этому. В то же время он дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики, отметил, что она не находится в рецессии, и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 6,7%, хотя чистая прибыль и выручка компании в минувшем финквартале оказались хуже прогнозов рынка. Аналитиков и трейдеров воодушевили сильные прогнозы компании.

Цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговой компания Google, подскочила на 7,7%. Alphabet увеличила выручку во втором квартале 2022 года на 13%, что стало минимальным ростом за два года, однако позитивным моментом стал рост доходов от рекламы.

Котировки Visa Inc. (SPB: V) снизились на 0,9%. Международная платежная система увеличила чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, однако прибыль оказалась хуже ожиданий рынка.

Акции Mondelez International (SPB: MDLZ) подорожали на 1,1%. Один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий во втором квартале сократил чистую прибыль на 30,7%, однако увеличил выручку на 9,5% и повысил дивиденды на 10%.

Рыночная стоимость Texas Instruments (SPB: TXN) поднялась на 6,7%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов увеличил чистую прибыль в прошлом квартале на 19%, выручку - на 14%, причем оба показателя существенно превзошли прогнозы экспертов.

Авиационный концерн Boeing Co. (SPB: BA) получил выручку и скорректированный убыток в апреле-июне хуже прогнозов рынка, но показатель свободного денежного потока (free cash flow, FCF) неожиданно улучшился. Акции компании закрылись ростом на 0,1%, хотя в ходе торгов подъем превышал 3%.

Цена бумаг гостиничной сети Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) выросла на 7,6% благодаря росту чистой прибыли почти в три раза во втором квартале 2022 года на фоне резкого увеличения выручки.

Капитализация платежной системы PayPal Holdings (SPB: PYPL) взлетала на 12% на сообщениях СМИ, что инвестфирма Elliott Management Corp. приобрела долю в компании.

Значение Dow Jones Industrial Average выросло на 1,37% - до 32197,59 пункта.

В числе лидеров роста в индексе, помимо Microsoft, оказались бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 5,6%. Лидерами снижения выступили акции 3M Co. (SPB: MMM) и Travelers Cos. (SPB: TRV), снизившиеся на 1,4% и 1,2% соответственно.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 2,62% - до 4023,61 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 4,06% и составил 12032,42 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг, кроме гонконгского индикатора.

Инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США, завершившегося в среду вечером.

Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы. Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл, в свою очередь, дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики и отметил, что она не находится в рецессии, и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии.

Гонконгский Hang Seng в 8:10 МСК снизился на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite тем временем вырос на 0,6%.

В Гонконге наиболее всего дешевеют акции строительных и девелоперских компаний на фоне продолжающегося кризиса в сфере недвижимости страны. Издание The Wall Street Journal сообщило, что инвесторы одного из крупнейших представителей отрасли в Китае, столкнувшегося с долговыми проблемами, China Evergrande Group требуют от компании предоставить объяснения об изъятии около $2 млрд местными банками. Бумаги Longfor Group Holdings Ltd. дешевеют на 4,4%, China Resources Land Ltd. - на 2,8% и Country Garden Holdings Co. Ltd. - на 2,5%.

Между тем в лидеры роста среди компонентов Hang Seng выходят акции производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+2,5%), владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+1,7%) и оператора казино Sands China Ltd. (+1,6%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК поднялся на 0,26%.

Котировки акций автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. подскочили на 11,4% после публикации квартальных результатов. Компания в первом финквартале увеличила чистую прибыль более чем в 6 раз, нарастила выручку на 22% и улучшила годовой прогноз.

Южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,8%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,3%. Компания в апреле-июне увеличила выручку на 21,6%, чистую прибыль - на 15%.

Акции крупного южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 0,5%, производителя электроники LG Electronics Inc. - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%.

Акции горнодобывающей Fortescue Metals Group Ltd. прибавляют в цене 1,8%. Компания отчиталась о росте добычи железной руды в фингоду, завершившемся в июне, и дала оптимистичный прогноз.

Капитализация австралийского онлайн-ритейлера Kogan.com Ltd. подскочила на 53%. Компания опубликовала предварительные результаты за четвертый финквартал, в которых сообщила, что вернулась к прибыли.

Объем розничных продаж в Австралии в июне вырос на 0,2% по сравнению с маем, показали данные статистического бюро страны. В предыдущем месяце показатель увеличился на 0,7%. Аналитики в среднем ожидали роста июньских розничных продаж на 0,5%.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после уверенного подъема накануне на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей, бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $107,37 за баррель, что на $0,75 (0,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $2,22 (2,1%), до $106,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,24 за баррель, что на $0,98 (1,01%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов увеличилась на $2,28 (2,4%), до $97,26 за баррель.

Производство нефти в США на прошлой неделе увеличилось на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12,1 млн б/с, экспорт вырос на 21%, до рекордных 4,55 млн б/с, импорт уменьшился на 5% - до 6,14 млн б/с, сообщило Минэнерго.

"Снижение импорта и наращивание экспорта привело к резкому сокращению запасов нефти в США, - отмечает аналитик Kpler Мэтт Смит. - Уменьшение запасов бензина и дистиллятов показало, что спрос на автомобильное топливо вырос на прошлой неделе."

"Вряд ли можно не ожидать подъема цен на нефть, оценивая сегодня рынок энергоносителей, - говорит аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Закир. - Мы полагаем, что в ближайшие дни и недели цена WTI вновь поднимется выше $100 за баррель".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 июля 2022 года 19:27
Рубль упал к доллару и евро по итогам торгов в связи с завершением последних налоговых выплат месяца
Москва. 28 июля. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль подешевел к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность по факту завершения последних налоговых выплат месяца.    читать дальше
.
28 июля 2022 года 19:15
Рынок акций РФ в четверг просел в рамках коррекции после роста, выросли "О''Кей" и Магнит на отчетах
Москва. 28 июля. Рынок акций РФ в четверг просел в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, внешние рынки нейтрально отреагировали на негативную статистику о ВВП США за II квартал, показавшую наступление рецессии в экономике (снижение ВВП второй квартал подряд); выросли акции "Магнита" (+2,9%) и расписки "О''Кей" (+17,5%) на квартальных отчетах.    читать дальше
.
28 июля 2022 года 18:51
Цены евробондов РФ умеренно подросли в четверг вслед за UST, позитивно отреагировавшими на заседание ФРС
Москва. 28 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг умеренный рост благодаря как позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся после объявленных накануне итогов июльского заседания ФРС США, так и высоким мировым ценам на нефть и газ. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.    читать дальше
.
28 июля 2022 года 18:40
Золото теряет способность защищать от высокой инфляции - BCS Express
Золото теряет способность защищать от высокой инфляции, говорится в комментарии аналитиков BCS Express. "Золото традиционно выступает защитным инструментом не только в периоды геополитической или рыночной нестабильности, но и высокой инфляции. Однако для борьбы с ней центробанки вынуждены повышать...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 17:32
Основные производственные убытки металлурги в РФ претерпят в 3К22 - ПСБ
Основные производственные убытки компании сектора российской металлургии претерпят, вероятно, в третьем квартале 2022 года, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Мы ожидаем, что в июле мы увидим снижение производства стали в мире относительно июня (за исключением Индии), однако...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 16:50
Отчетность Норникеля за 2К22 умеренно позитивна для котировок его бумаг - BCS Express
Опубликованные операционные результаты ГМК "Норильский никель" за II квартал 2022 года умеренно позитивны для котировок бумаг эмитента, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Отчетность снижает степень неопределенности о положении дел в компании. Показатели за период преимущественно...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 16:12
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Магнита
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" с прогнозной стоимостью 7163 рубля за штуку для акций "Магнита", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Магнит" представил в четверг свои операционные результаты за 2К22. Компании удалось добиться высоких темпов роста и...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 15:45
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 5690 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 5690 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 4100 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании "В четверг, 28 июля, "Магнит"...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 15:35
Рубль после роста на старте торгов развернулся вниз к доллару и евро в связи с завершением последних налоговых выплат месяца
Москва. 28 июля. Доллар США и евро перешли к росту на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность по факту завершения последних налоговых выплат месяца.    читать дальше
.
28 июля 2022 года 14:58
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mastercard с целью $380
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mastercard Inc. с целью $380 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,1%, стоп-приказ: $330, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчитается о своих финансовых...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 14:24
Акции Магнита остаются фаворитами сектора ритейла РФ - "Мои Инвестиции"
ции "Магнита" остаются фаворитами сектора ритейла на российском фондовом рынке, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эксперты отмечают, что эмитент представил сильные операционные результаты за II квартал 2022 года, и ожидают хорошие финансовые результаты компании, которые должны...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 13:54
Вероятен высокий спрос на новые корпбонды МТС серии 001P-22 - "Велес Капитал"
Вероятен высокий спрос на новые облигации "МТС" серии 001P-22 со сроком обращения два года, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "МТС" 29 июля откроет сбор заявок на облигации серии 001P-22 объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 2 года (предусмотрены...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 13:19
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать бумаги ФосАгро
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать бумаги "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8000 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании "Мы ожидаем возврата цены бумаг "ФосАгро" к 8000 рублям на фоне ослабления рубля. Дополнительным драйвером могут послужить высокие...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 12:45
BCS Express рекомендует держать акции Twitter
Аналитики BCS Express рекомендуют держать акции Twitter с прогнозной стоимостью $38 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал падения 2% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Компания Twitter опубликовала ежеквартальную отчетность: слабая отчетность,...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 12:19
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для ADR TotalEnergies
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг (ADR) TotalEnergies с прогнозной стоимостью $62,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 23,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "На наш взгляд, отчетность TotalEnergies за второй квартал 2022...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.