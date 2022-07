Brent подорожала до $107,37 за баррель

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду. Азиатские рынки акций в основном растут в четверг. Цены на нефть продолжают подъем в четверг.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

Затем рынки ускорили рост, позитивно отреагировав на выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

В ходе пресс-конференции Пауэлл сказал, что Центробанк не исключает более сильного повышения ставки в будущем, если поступающие данные будут располагать к этому. В то же время он дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики, отметил, что она не находится в рецессии, и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 6,7%, хотя чистая прибыль и выручка компании в минувшем финквартале оказались хуже прогнозов рынка. Аналитиков и трейдеров воодушевили сильные прогнозы компании.

Цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговой компания Google, подскочила на 7,7%. Alphabet увеличила выручку во втором квартале 2022 года на 13%, что стало минимальным ростом за два года, однако позитивным моментом стал рост доходов от рекламы.

Котировки Visa Inc. (SPB: V) снизились на 0,9%. Международная платежная система увеличила чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, однако прибыль оказалась хуже ожиданий рынка.

Акции Mondelez International (SPB: MDLZ) подорожали на 1,1%. Один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий во втором квартале сократил чистую прибыль на 30,7%, однако увеличил выручку на 9,5% и повысил дивиденды на 10%.

Рыночная стоимость Texas Instruments (SPB: TXN) поднялась на 6,7%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов увеличил чистую прибыль в прошлом квартале на 19%, выручку - на 14%, причем оба показателя существенно превзошли прогнозы экспертов.

Авиационный концерн Boeing Co. (SPB: BA) получил выручку и скорректированный убыток в апреле-июне хуже прогнозов рынка, но показатель свободного денежного потока (free cash flow, FCF) неожиданно улучшился. Акции компании закрылись ростом на 0,1%, хотя в ходе торгов подъем превышал 3%.

Цена бумаг гостиничной сети Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) выросла на 7,6% благодаря росту чистой прибыли почти в три раза во втором квартале 2022 года на фоне резкого увеличения выручки.

Капитализация платежной системы PayPal Holdings (SPB: PYPL) взлетала на 12% на сообщениях СМИ, что инвестфирма Elliott Management Corp. приобрела долю в компании.

Значение Dow Jones Industrial Average выросло на 1,37% - до 32197,59 пункта.

В числе лидеров роста в индексе, помимо Microsoft, оказались бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 5,6%. Лидерами снижения выступили акции 3M Co. (SPB: MMM) и Travelers Cos. (SPB: TRV), снизившиеся на 1,4% и 1,2% соответственно.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 2,62% - до 4023,61 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 4,06% и составил 12032,42 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг, кроме гонконгского индикатора.

Инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США, завершившегося в среду вечером.

Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы. Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл, в свою очередь, дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики и отметил, что она не находится в рецессии, и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии.

Гонконгский Hang Seng в 8:10 МСК снизился на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite тем временем вырос на 0,6%.

В Гонконге наиболее всего дешевеют акции строительных и девелоперских компаний на фоне продолжающегося кризиса в сфере недвижимости страны. Издание The Wall Street Journal сообщило, что инвесторы одного из крупнейших представителей отрасли в Китае, столкнувшегося с долговыми проблемами, China Evergrande Group требуют от компании предоставить объяснения об изъятии около $2 млрд местными банками. Бумаги Longfor Group Holdings Ltd. дешевеют на 4,4%, China Resources Land Ltd. - на 2,8% и Country Garden Holdings Co. Ltd. - на 2,5%.

Между тем в лидеры роста среди компонентов Hang Seng выходят акции производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+2,5%), владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+1,7%) и оператора казино Sands China Ltd. (+1,6%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК поднялся на 0,26%.

Котировки акций автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. подскочили на 11,4% после публикации квартальных результатов. Компания в первом финквартале увеличила чистую прибыль более чем в 6 раз, нарастила выручку на 22% и улучшила годовой прогноз.

Южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,8%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,3%. Компания в апреле-июне увеличила выручку на 21,6%, чистую прибыль - на 15%.

Акции крупного южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 0,5%, производителя электроники LG Electronics Inc. - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%.

Акции горнодобывающей Fortescue Metals Group Ltd. прибавляют в цене 1,8%. Компания отчиталась о росте добычи железной руды в фингоду, завершившемся в июне, и дала оптимистичный прогноз.

Капитализация австралийского онлайн-ритейлера Kogan.com Ltd. подскочила на 53%. Компания опубликовала предварительные результаты за четвертый финквартал, в которых сообщила, что вернулась к прибыли.

Объем розничных продаж в Австралии в июне вырос на 0,2% по сравнению с маем, показали данные статистического бюро страны. В предыдущем месяце показатель увеличился на 0,7%. Аналитики в среднем ожидали роста июньских розничных продаж на 0,5%.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после уверенного подъема накануне на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей, бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $107,37 за баррель, что на $0,75 (0,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $2,22 (2,1%), до $106,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,24 за баррель, что на $0,98 (1,01%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов увеличилась на $2,28 (2,4%), до $97,26 за баррель.

Производство нефти в США на прошлой неделе увеличилось на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12,1 млн б/с, экспорт вырос на 21%, до рекордных 4,55 млн б/с, импорт уменьшился на 5% - до 6,14 млн б/с, сообщило Минэнерго.

"Снижение импорта и наращивание экспорта привело к резкому сокращению запасов нефти в США, - отмечает аналитик Kpler Мэтт Смит. - Уменьшение запасов бензина и дистиллятов показало, что спрос на автомобильное топливо вырос на прошлой неделе."

"Вряд ли можно не ожидать подъема цен на нефть, оценивая сегодня рынок энергоносителей, - говорит аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Закир. - Мы полагаем, что в ближайшие дни и недели цена WTI вновь поднимется выше $100 за баррель".