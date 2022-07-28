Цена нефти в целом обладает потенциалом роста к $115-116/барр. - BCS Express

Котировки нефти марки Brent в целом обладают потенциалом подъема к уровням $115-116 за баррель, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в среду выросли на фоне умеренно жесткой риторики ФРС и "бычьей" статистики от Минэнерго США. Утром четверга контракты на нефть марки Brent продолжают расти, демонстрируя потенциал для пробоя зоны сопротивления $107-108 за баррель. При таком развитии событий котировки могут подняться в район следующей цели $115-116 за баррель, - отмечает аналитик инвесткомпании в комментарии. - Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 сентября. До этого момента рынок будет внимательно следить за показателями инфляции, занятости и деловой активности. Опасения из-за возможного замедления экономики пока никуда не делись, и плохие макропоказатели вполне могут спровоцировать новые всплески распродаж".

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