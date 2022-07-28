Возможно небольшое укрепление рубля на торгах в четверг - ПСБ

Возможно небольшое укрепление рубля по отношению к доллару США на торгах в четверг, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Несмотря на стабильные показатели 10-дневной волатильности и торговой активности, курс американской валюты в ходе торгов в среду вплотную приближался к отметке 59 руб./$1. По нашим оценкам, данная динамика была связана с локальной перекупленностью иностранной валюты из-за бурного роста днями ранее. Также отметим, что давление на доллар приходило и через кросс-валютные механизмы - закрылась книга заявок на облигации "РусАла" на сумму 18 млрд руб. (приблизительно 2 млрд юаней), что сузило ажиотажный спрос на китайскую валюту, - указывает эксперт. - Мы полагаем, что в четверг курс доллара может предпринять попытки к снижению в диапазоне 58-60 руб./$1 на фоне роста нефтяных котировок после ожидаемого повышения ключевой ставки ФРС на 75 б.п. Тем не менее укрепление рубля скорее будет носить локальный характер в преддверии модифицированного бюджетного правила".

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