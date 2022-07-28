Техническая картина по индексу Мосбиржи пока на стороне покупателей - BCS Express

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока находится на стороне покупателей, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Ближайшие уровни сопротивления сместились к 2240-2265 пунктам. Краткосрочный взгляд умеренно позитивный. Причем если не будет резкого укрепления рубля, то подъем может проходить не выборочно в экспортерах или же в компаниях с ориентацией на внутренний рынок, а сразу "широким фронтом", - пишет аналитик.

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