Рубль подорожал к доллару и евро по итогам среды на остаточном спросе под последние налоги месяца

Москва. 27 июля. Доллар США и евро упали на "Московской бирже" по итогам среды, рубль вырос к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под последние налоговые выплаты месяца.

Курс доллара США составил 59,88 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 67 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,73 руб./EUR1, подешевев на 95 копеек. При этом ранее евро превышал 62 руб. впервые с 11 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 80,5 копейки - до 60,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и евро в среду, поддержку ему оказали остаточный спрос на рублевую ликвидность под последние налоговые выплаты месяца, а также дорожающая нефть. В четверг, 28 июля, компаниям-экспортерам предстоит уплата налога на прибыль.

Основное внимание глобальных инвесторов сосредоточено на двухдневном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в 21:00 МСК. Глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания в 21:30 МСК.

ФРС увеличит ключевую процентную ставку на 75 базисных пункта (б.п.) по итогам июльского заседания, свидетельствуют консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентством Bloomberg и платформой Trading Economics.

Однако заметное меньшинство экономистов ожидает, что ставка может быть повышена сразу на 100 б.п. на фоне упрямо растущей инфляции и несмотря на перспективы ослабления роста американской экономики.

Статданные, опубликованные во вторник, показали падение продаж новостроек в июне до минимума с апреля 2020 года и резкое снижение потребительского доверия.

Индекс потребительского доверия в США в июле упал до 95,7 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 97,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем продажи новых домов упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с апреля 2020 года, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце на 5,2%, до 660 тыс.

В годовом выражении реализация новых домов упала на 17,4%.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта укрепляется к доллару и евро на торгах в среду, каких-либо новых подробностей о параметрах и возможных сроках внедрения модифицированного бюджетного правила пока публично озвучено не было, поэтому влияние этого фактора на курс рубля в моменте могло ослабнуть. "Если же говорить о международных событиях, то на аппетит к риску и на курс рубля может повлиять решение ФРС по процентной ставке, которое будет озвучено регулятором сегодня вечером. Полагаем, что регулятор увеличит ставку на 75 б.п., что в настоящий момент соответствует рыночному консенсусу. В четверг в США будут опубликованы данные по динамике ВВП за второй квартал", - отмечает Беспалов.

"Сегодня утром рубль подешевел до 61 за доллар, но затем смог восстановиться. Похоже, текущие уровни привлекли экспортеров, которым завтра предстоит уплата НДД и налога на прибыль в объеме 0,7 трлн руб. Поэтому мы ожидаем стабилизации рубля сегодня около 60 за доллар. До конца недели он мог бы восстановиться до 55-57 за доллар, если будет объявлено о скором начале покупок валюты по бюджетному правилу и если недавний высокий спрос на валюту будет удовлетворен, что весьма вероятно. На глобальном рынке в центре внимания будет заседание ФРС США. Регулятор, скорее всего, вновь повысит ставку на 75 б.п. на фоне крайне высокой инфляции в США. Более значительное повышение маловероятно ввиду все более явных признаков надвигающейся рецессии в США", - отмечает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Нефтяные котировки растут в ходе торгов в среду после публикации данных о резком снижении запасов топлива в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $106,63 за баррель, что на 2,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,5 за баррель, что на 2,65% выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,52 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Резервы бензина снизились на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает подъем цен на газ на опасениях сокращения поставок из России.

Цены на газ в ЕС подскочили к максимальным значениям марта 2022 года после того, как "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил о снижении подачи газа в Европу по "Северному потоку" до 20% от его мощности в связи с остановкой на плановый ремонт еще одного газотурбинного двигателя Siemens.

По оценкам аналитиков, увеличение стоимости газа может поспособствовать переходу генерирующих компаний на нефть, что увеличит спрос и цены на этот вид топлива.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 июля на 1,5593 рубля, до 60,2198 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,5964 рубля, до 61,0032 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 1,3354 рубля по отношению ко вторнику и составил 60,11 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,0792 рубля и составил 60,0824 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 214,285 млн, из которых $1 млрд 274,177 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 940,108 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,8178 рублей, до 61,1237 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,2897 рублей, до 60,8527 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 250,522 млн, из которых EUR287,025 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR963,497 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,46% и 8,48% соответственно. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 8,51% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. - до 8,49% каждая.