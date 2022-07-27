Рынок акций РФ в среду поднялся к 2200п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти, игроки ожидали решения ФРС по ставке

Москва. 27 июля. Рынок акций РФ в среду вырос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $106 за баррель) в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США по монетарной политике; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2200 пунктов во главе с бумагами металлургов и нефтегазовых компаний, при этом подъем сдерживался укреплением рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2196,22 пункта (+0,2%, утром индекс поднимался выше 2220 пунктов), индекс РТС - 1153,95 пункта (+1,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3%.

Доллар просел до 59,96 рубля (-0,59 рубля), максимум дня - 61,2 руб./$1.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,5% и -0,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), "Московской биржи" (-0,2%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, в среду на рынке акций РФ сохранился оптимизм, особым спросом пользовались "идейные" бумаги. В лидерах роста вновь оказался ряд депозитарных расписок, например, HeadHunter (MOEX: HHRU) и Fix Price (MOEX: FIXP), причем последние поддержали уверенные финансовые результаты за II квартал (выручка выросла на 27% г/г, до 69,2 млрд руб.).

Также уверенно росли акции компаний, связанных с реализацией и использованием газа ("НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), представители химической промышленности - "Акрон" (MOEX: AKRN), "Фосагро" (MOEX: PHOR)). Из-за ограниченности прокачки газа в Европу цены на энергоноситель могут продолжить свой рост (в ходе торгов в среду цена на газ переваливала за $2500 за тысячу кубометров). На фоне новостей о старте реализации стали в Индию подорожали бумаги "Северстали", за которой следовали акции НЛМК и ММК. Золотодобытчики при поддержке отскока цен на золото также смотрелись вполне неплохо за исключением Polymetal.

Локально индекс МосБиржи можете перейти к консолидации в диапазоне 2150-2250 пунктов ввиду отсутствия значимых драйверов к дальнейшему укреплению, полагает Жильников.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также отмечает, что индекс МосБиржи вышел к зоне сопротивления вблизи 2200 пунктов, ее преодоление осложнилось импульсом укрепления рубля. Лучше рынка смотрелись представители металлургического сектора.

Экономическая статистика дня оказалась неоднозначной. Индекс потребительского климата Gfk Германии на август (-30,6 пункта) вышел хуже ожиданий (-28,9 пункта), а объем заказов на товары длительного пользования в США в июне (+1,9%) заметно превысил прогноз (-0,5%).

В четверг рынки будут "переваривать" итоги заседания ФРС. Ожидается, что ключевая ставка будет увеличена на 0,75 п.п., до 2,25-2,5%. Если риторика регулятора не окажется слишком жесткой, а ставки повысят ожидаемым шагом, рисковые активы, включая commodities, могут продолжить положительную динамику.

Из важной экономической статистики четверга стоит обратить внимание на оценку ВВП США за II квартал. Индекс МосБиржи 28 июля будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Евгения Линчика, позитивную динамику показали компании секторов энергетики и добычи полезных ископаемых ("Северсталь", НЛМК, "НОВАТЭК"). В четверг возможно сохранение волатильности и повторное тестирование индексом МосБиржи отметки 2200 пунктов. Ориентир по рублевому индекс МосБиржи - 2180-2220 пунктов, по индексу РТС - 1140-1180 пунктов.

На внешних площадках рисковые активы продолжают рост. Американский фондовый рынок пытается продлить ралли, индекс технологических компаний Nasdaq уверенно идет вверх. Инвесторы ожидают получить от Федрезерва комментарии о дальнейших перспективах монетарной политики и оценку экономики США.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ получил поддержку от корпоративных историй и более крепкого рубля.

Бумаги нефтедобывающих компаний выросли вместе с нефтью, несмотря на прогресс в переговорах стран "большой семерки" по установлению потолка цен на российскую нефть к 5 декабря. К инициативе пытаются привлечь и азиатские страны, в том числе, основных покупателей российской нефти - Индию и Китай. Нефть подорожала на фоне отчета Минэнерго США о сокращении ее запасов на прошлой неделе на 4,5 млн баррелей, при снижении запасов бензина на 3,3 млн баррелей. Экспорт нефти из США при этом достиг рекордного значения 4,55 млн б/с.

От Федрезерва ждут объявления о повышении процентной ставки на 75 базисных пунктов, что, вероятно, вызовет краткосрочную нейтральную реакцию рынков, остающихся в среднесрочном нисходящем тренде. Прервать среднесрочный пессимизм на американских площадках могли бы намеки регулятора на замедление темпов повышения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Индекс МосБиржи поднялся к 2200 пунктам, делая заявку на развитие роста в район 2300 пунктов. В августе к торгам в РФ планируют допустить инвесторов из дружественных стран, что может послужить для рынка дополнительным драйвером роста в перспективных секторах (IT, недвижимость, ритейл и другие), полагает Кожухова.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,5-0,8%) и Штаты (индексы растут на 0,5-2,5% во главе с Nasdaq).

ФРС увеличит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам июльского заседания, свидетельствуют консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентством Bloomberg и платформой Trading Economics. Однако заметное меньшинство экономистов ожидает, что ставка может быть повышена сразу на 100 б.п. на фоне упрямо растущей инфляции и несмотря на перспективы ослабления роста американской экономики.

На нефтяном рынке в среду цены выросли на фоне данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США, показавших резкое снижение запасов на прошлой неделе. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $106,9 за баррель (+2,4% и -0,7% во вторник), сентябрьская цена WTI - $97,74 за баррель (+2,9% и -1,8% накануне).

Тем временем опрос, проведенный Американской автомобильной ассоциацией (AAA), показал, что граждане США меняют свои привычки в ответ на рост стоимости бензина и дизельного топлива, сокращая число поездок. Это способствует снижению спроса на пике летнего сезона.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения рецессии в американской экономике в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки HeadHunter (+11,8%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+8,6%), акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+6,5% и +3,3% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+3,9%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+3,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,6%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,1%).

Ритейлер Fix Price (+2,8% ГДР), управляющий крупнейшей в РФ сетью магазинов фиксированных цен, во II квартале 2022 года увеличил выручку на 27% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 69,2 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 27,3%, до 61,3 млрд рублей, оптовая - на 24,3%, до 7,9 млрд рублей, сообщила компания.

Подешевели акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-3,9%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-2,9%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,5%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-2,5%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,57 млрд рублей (из них 5,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,57 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,76 млрд рублей на акции "Яндекса").