.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в среду поднялся к 2200п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти, игроки ожидали решения ФРС по ставке
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
С пенсионеров-должников не будут списывать прожиточный минимум
Группа депутатов фракции "Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект "Об изменениях в закон "Об исполнительном производстве". Документом предлагается запретить взыскивать с граждан сумму в размере прожиточного минимума, если их долги не превышают...
 
В России падают продажи новых смартфонов
Продажи новых смартфонов во 2-м квартале 2022 г. оказались минимальными за последние пять лет, рассказали "Ведомостям" в пресс-службе "Билайна". С такой оценкой согласился и представитель другого крупного мобильного оператора - Tele2. Источник,...
 
Передача данных граждан в единую систему столкнулась со сложностями
Передача биометрии клиентов, собранной в рамках собственных программ банков, в Единую биометрическую систему (ЕБС) сталкивается с целым рядом сложностей. Одна из главных проблем связана с Библиотекой контроля качества (БКК), служащей фильтром для...
 
27 июля 2022 года 19:37

Рынок акций РФ в среду поднялся к 2200п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти, игроки ожидали решения ФРС по ставке

Москва. 27 июля. Рынок акций РФ в среду вырос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $106 за баррель) в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США по монетарной политике; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2200 пунктов во главе с бумагами металлургов и нефтегазовых компаний, при этом подъем сдерживался укреплением рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2196,22 пункта (+0,2%, утром индекс поднимался выше 2220 пунктов), индекс РТС - 1153,95 пункта (+1,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3%.

Доллар просел до 59,96 рубля (-0,59 рубля), максимум дня - 61,2 руб./$1.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,5% и -0,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), "Московской биржи" (-0,2%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, в среду на рынке акций РФ сохранился оптимизм, особым спросом пользовались "идейные" бумаги. В лидерах роста вновь оказался ряд депозитарных расписок, например, HeadHunter (MOEX: HHRU) и Fix Price (MOEX: FIXP), причем последние поддержали уверенные финансовые результаты за II квартал (выручка выросла на 27% г/г, до 69,2 млрд руб.).

Также уверенно росли акции компаний, связанных с реализацией и использованием газа ("НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), представители химической промышленности - "Акрон" (MOEX: AKRN), "Фосагро" (MOEX: PHOR)). Из-за ограниченности прокачки газа в Европу цены на энергоноситель могут продолжить свой рост (в ходе торгов в среду цена на газ переваливала за $2500 за тысячу кубометров). На фоне новостей о старте реализации стали в Индию подорожали бумаги "Северстали", за которой следовали акции НЛМК и ММК. Золотодобытчики при поддержке отскока цен на золото также смотрелись вполне неплохо за исключением Polymetal.

Локально индекс МосБиржи можете перейти к консолидации в диапазоне 2150-2250 пунктов ввиду отсутствия значимых драйверов к дальнейшему укреплению, полагает Жильников.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также отмечает, что индекс МосБиржи вышел к зоне сопротивления вблизи 2200 пунктов, ее преодоление осложнилось импульсом укрепления рубля. Лучше рынка смотрелись представители металлургического сектора.

Экономическая статистика дня оказалась неоднозначной. Индекс потребительского климата Gfk Германии на август (-30,6 пункта) вышел хуже ожиданий (-28,9 пункта), а объем заказов на товары длительного пользования в США в июне (+1,9%) заметно превысил прогноз (-0,5%).

В четверг рынки будут "переваривать" итоги заседания ФРС. Ожидается, что ключевая ставка будет увеличена на 0,75 п.п., до 2,25-2,5%. Если риторика регулятора не окажется слишком жесткой, а ставки повысят ожидаемым шагом, рисковые активы, включая commodities, могут продолжить положительную динамику.

Из важной экономической статистики четверга стоит обратить внимание на оценку ВВП США за II квартал. Индекс МосБиржи 28 июля будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Евгения Линчика, позитивную динамику показали компании секторов энергетики и добычи полезных ископаемых ("Северсталь", НЛМК, "НОВАТЭК"). В четверг возможно сохранение волатильности и повторное тестирование индексом МосБиржи отметки 2200 пунктов. Ориентир по рублевому индекс МосБиржи - 2180-2220 пунктов, по индексу РТС - 1140-1180 пунктов.

На внешних площадках рисковые активы продолжают рост. Американский фондовый рынок пытается продлить ралли, индекс технологических компаний Nasdaq уверенно идет вверх. Инвесторы ожидают получить от Федрезерва комментарии о дальнейших перспективах монетарной политики и оценку экономики США.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ получил поддержку от корпоративных историй и более крепкого рубля.

Бумаги нефтедобывающих компаний выросли вместе с нефтью, несмотря на прогресс в переговорах стран "большой семерки" по установлению потолка цен на российскую нефть к 5 декабря. К инициативе пытаются привлечь и азиатские страны, в том числе, основных покупателей российской нефти - Индию и Китай. Нефть подорожала на фоне отчета Минэнерго США о сокращении ее запасов на прошлой неделе на 4,5 млн баррелей, при снижении запасов бензина на 3,3 млн баррелей. Экспорт нефти из США при этом достиг рекордного значения 4,55 млн б/с.

От Федрезерва ждут объявления о повышении процентной ставки на 75 базисных пунктов, что, вероятно, вызовет краткосрочную нейтральную реакцию рынков, остающихся в среднесрочном нисходящем тренде. Прервать среднесрочный пессимизм на американских площадках могли бы намеки регулятора на замедление темпов повышения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Индекс МосБиржи поднялся к 2200 пунктам, делая заявку на развитие роста в район 2300 пунктов. В августе к торгам в РФ планируют допустить инвесторов из дружественных стран, что может послужить для рынка дополнительным драйвером роста в перспективных секторах (IT, недвижимость, ритейл и другие), полагает Кожухова.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,5-0,8%) и Штаты (индексы растут на 0,5-2,5% во главе с Nasdaq).

ФРС увеличит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам июльского заседания, свидетельствуют консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентством Bloomberg и платформой Trading Economics. Однако заметное меньшинство экономистов ожидает, что ставка может быть повышена сразу на 100 б.п. на фоне упрямо растущей инфляции и несмотря на перспективы ослабления роста американской экономики.

На нефтяном рынке в среду цены выросли на фоне данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США, показавших резкое снижение запасов на прошлой неделе. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $106,9 за баррель (+2,4% и -0,7% во вторник), сентябрьская цена WTI - $97,74 за баррель (+2,9% и -1,8% накануне).

Тем временем опрос, проведенный Американской автомобильной ассоциацией (AAA), показал, что граждане США меняют свои привычки в ответ на рост стоимости бензина и дизельного топлива, сокращая число поездок. Это способствует снижению спроса на пике летнего сезона.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения рецессии в американской экономике в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки HeadHunter (+11,8%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+8,6%), акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+6,5% и +3,3% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+3,9%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+3,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,6%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,1%).

Ритейлер Fix Price (+2,8% ГДР), управляющий крупнейшей в РФ сетью магазинов фиксированных цен, во II квартале 2022 года увеличил выручку на 27% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 69,2 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 27,3%, до 61,3 млрд рублей, оптовая - на 24,3%, до 7,9 млрд рублей, сообщила компания.

Подешевели акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-3,9%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-2,9%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,5%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-2,5%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,57 млрд рублей (из них 5,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,57 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,76 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 июля 2022 года 19:44
Рубль подорожал к доллару и евро по итогам среды на остаточном спросе под последние налоги месяца
Москва. 27 июля. Доллар США и евро упали на "Московской бирже" по итогам среды, рубль вырос к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под последние налоговые выплаты месяца.    читать дальше
.
27 июля 2022 года 18:51
Цены "коротких" и среднесрочных выпусков евробондов РФ умеренно подросли в среду, "длинные" бумаги подешевели
Москва. 27 июля. Котировки "коротких" и среднесрочных выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду умеренный рост благодаря как позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся в ожидании объявления итогов июльского заседания ФРС США, так и высоким мировым ценам на нефть и газ. "Длинные" бумаги при этом подешевели, что в итоге привело к расширению их спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
27 июля 2022 года 18:50
Инвестбанк Синара начал анализ Казатомпром с рекомендацией "держать" для его бумаг
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение "Казатомпрома", сообщается в обзоре директора аналитического департамента Кирилла Таченникова и аналитика Василия Мордовцева. Прогнозная стоимость бумаг (GDR) компании, рассчитанная экспертами, составляет $28,8 за штуку на горизонте года,...    читать дальше
.
27 июля 2022 года 18:15
Справедливая доходность новых бондов МТС серии 001Р-22 находится на уровне 8,5-8,6% - Инвестбанк Синара
Справедливая доходность новых двухлетних облигаций "МТС" серии 001Р-22 находится на уровне 8,5-8,6% годовых, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "МТС планирует 29 июля открыть книгу заявок на двухлетние облигации серии 001Р-22 объемом не менее 10 млрд руб. Ориентир по доходности - не...    читать дальше
.
27 июля 2022 года 17:28
Возможна консолидация индекса Мосбиржи в ближайшее время - ПСБ
декс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне 2150-2250 пунктов в ближайшее время ввиду отсутствия значимых драйверов к укреплению, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка,...    читать дальше
.
27 июля 2022 года 17:02
Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Alphabet
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $175 за штуку, сообщается в обзоре. "Alphabet в опубликованных финансовых результатах за 2К22 показала самый медленный квартальный рост продаж за два года, поскольку макроэкономические...    читать дальше
.
27 июля 2022 года 16:29
Фундаментальные факторы не дадут рублю быстро сдать позиции - Райффайзенбанк
Баланс фундаментальных факторов для национальной валюты, как минимум в перспективе ближайших месяцев, по-прежнему на стороне сильного рубля, считают аналитики Райффайзенбанка. "Рубль в последние дни вновь взял курс на ослабление, но на данный момент оно кажется временным и напоминает две последние...    читать дальше
.
27 июля 2022 года 15:59
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций United Parcel Service
алитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций американской логистической компании United Parcel Service (UPS) с прогнозной стоимостью $241,4 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, на фоне опубликованных эмитентом финансовых результатов...    читать дальше
.
27 июля 2022 года 15:50
Рубль днем развернулся вверх и дорожает к доллару и евро на остаточном спросе под последние налоги месяца
Москва. 27 июля. Доллар США и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вверх и дорожает к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под последние налоговые выплаты месяца.    читать дальше
.
27 июля 2022 года 15:29
Возможен рост цены бумаг Fix Price в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"
Возможен рост котировок бумаг Fix Price в среднесрочной перспективе, считает аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Fix Price в среду представил сильные операционные результаты за второй квартал текущего года, согласно которым выручка эмитента увеличилась на 27% г/г (прогнозировалось +23,5%...    читать дальше
.
27 июля 2022 года 14:45
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Visa
"Финам" подтверждает среднесрочную прогнозную стоимость акций Visa Inc. на уровне $255,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 20,2% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Visa, оператор крупнейшей международной платежной...    читать дальше
.
27 июля 2022 года 14:15
"Префы" Мечела привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"
Привилегированные акции "Мечела" привлекательны для покупки на текущих уровнях, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эксперты приводят следующие аргументы в пользу инвестиционной идеи: - Сильные результаты за I полугодие 2022 года на фоне высоких цен на коксующийся...    читать дальше
.
27 июля 2022 года 13:46
"Финам" рекомендует "покупать" акции CK Hutchison с прогнозной ценой HKD69,67
"Финам" рекомендует "покупать" акции CK Hutchison Holdings с прогнозной стоимостью 69,67 гонконгского доллара (HKD) на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "CK Hutchison - конгломерат, инвестиции в...    читать дальше
.
27 июля 2022 года 13:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $180
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,17%, стоп-приказ: $138, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликует отчет за II квартал...    читать дальше
.
27 июля 2022 года 12:44
"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Crocs Inc. и Blackstone Inc. и убрав акции Dominion Energy и Microsoft Corp., сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции Bank of America Corp., Walt Disney Co., Chevron Corp.,...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.