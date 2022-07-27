Цены "коротких" и среднесрочных выпусков евробондов РФ умеренно подросли в среду, "длинные" бумаги подешевели

Москва. 27 июля. Котировки "коротких" и среднесрочных выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду умеренный рост благодаря как позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся в ожидании объявления итогов июльского заседания ФРС США, так и высоким мировым ценам на нефть и газ. "Длинные" бумаги при этом подешевели, что в итоге привело к расширению их спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 115 базисных пунктов, до 37,45% от номинала (их доходность выросла на 44 базисных пункта, до 16,38% годовых), бумаги с погашением в 2042 году потеряли в стоимости 1 базисный пункт, опустившись до 37,87% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 15,8% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5,5 базисного пункта). Самые "длинные" евробонды РФ с погашением в 2047 году подешевели за день на 45 базисных пунктов, до 38,88% от номинала (их доходность выросла на 14 базисных пунктов, до 13,62% годовых).

Евробонды с погашением в 2030 году снизились в цене за день на 17 базисных пунктов, до 42,21% от номинала (их доходность выросла на 44 базисных пункта, до 56,42% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году прибавили в стоимости 83 базисных пункта, подорожав до 40,28% от номинала (их доходность снизилась на 68 базисных пунктов, до 32,44% годовых), бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 39 базисных пунктов, до 40,22% от номинала (их доходность снизилась на 24 базисных пункта, до 25,91% годовых), с погашением в 2029 году - на 70 базисных пунктов, подорожав до 39,69% от номинала (их доходность снизилась на 37 базисных пунктов, до 21,8% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году подорожал на 16,1 процентного пункта, до 58,56% от номинала (его доходность снизилась на 40 процентных пунктов, до 59,59% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 июля находилась под влиянием противоречивых факторов. Так, с одной стороны, поддержку рынку оказывали высокие цены на нефть и газ, что способствует формированию сильного торгового сальдо, а также позитивная динамика базовых активов - US Treasuries. Вместе с тем активному ценовому росту и соответствующему снижению доходностей мешают сохраняющиеся геополитические и санкционные риски в отношении России.

Ключевым событием среды для мировых рынков станет заседание Федрезерва, по итогам которого, как ожидается, руководство американского Центробанка примет решение повысить ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, хотя существует некоторая вероятность ее подъема сразу на 100 базисных пунктов.

Нефтяные котировки растут на 2-2,5% в ходе торгов 27 июля после публикации данных о резком снижении запасов топлива в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,52 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Резервы бензина снизились на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает подъем цен на газ на опасениях сокращения поставок из России. Цены на газ в ЕС подскочили к максимальным значениям марта 2022 года после того, как "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил о снижении подачи газа в Европу по "Северному потоку" до 20% от его мощности в связи с остановкой на плановый ремонт еще одного газотурбинного двигателя Siemens. По оценкам аналитиков, увеличение стоимости газа может поспособствовать переходу генерирующих компаний на нефть, что увеличит спрос и цены на этот вид топлива.