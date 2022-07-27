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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможна консолидация индекса Мосбиржи в ближайшее время - ПСБ
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27 июля 2022 года 17:28

Возможна консолидация индекса Мосбиржи в ближайшее время - ПСБ

Индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне 2150-2250 пунктов в ближайшее время ввиду отсутствия значимых драйверов к укреплению, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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