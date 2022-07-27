Возможна консолидация индекса Мосбиржи в ближайшее время - ПСБ

Индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне 2150-2250 пунктов в ближайшее время ввиду отсутствия значимых драйверов к укреплению, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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