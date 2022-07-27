Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Alphabet

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $175 за штуку, сообщается в обзоре.

"Alphabet в опубликованных финансовых результатах за 2К22 показала самый медленный квартальный рост продаж за два года, поскольку макроэкономические условия неблагоприятны для рынка цифровой рекламы. Вместе с тем на фоне отчетности конкурентов (Snap Inc. и Twitter) результаты эмитента выглядят достаточно хорошо с учетом масштабных потрясений на рынке цифровой рекламы. Мы сохраняем наши прогнозы по выручке и прибыли компании на 2022 год и считаем, что акции Alphabet выглядят привлекательно, торгуясь по P/E 2022 г. в районе 16,6, что ниже прогнозного P/E индекса S&P 500 (17,2), при этом темпы роста выручки компании остаются двузначными", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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