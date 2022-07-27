Рубль днем развернулся вверх и дорожает к доллару и евро на остаточном спросе под последние налоги месяца

Москва. 27 июля. Доллар США и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вверх и дорожает к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под последние налоговые выплаты месяца.

Курс доллара США составил 59,64 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 91,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,49 руб./EUR1, подешевев на 1,19 рубля. При этом ранее евро превышал 62 руб. впервые с 11 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,04 рубля - до 60,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и заметно дорожает к доллару и евро днем в среду после снижения на старте торгов. Поддержку рублю оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность под последние налоговые выплаты месяца. В четверг, 28 июля, компаниям-экспортерам предстоит уплата налога на прибыль.

Тем временем, основное внимание глобальных инвесторов сосредоточено на двухдневном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в 21:00 МСК. Глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания в 21:30 МСК.

ФРС увеличит ключевую процентную ставку на 75 базисных пункта (б.п.) по итогам июльского заседания, свидетельствуют консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентством Bloomberg и платформой Trading Economics.

Однако заметное меньшинство экономистов ожидает, что ставка может быть повышена сразу на 100 б.п. на фоне упрямо растущей инфляции и несмотря на перспективы ослабления роста американской экономики.

Статданные, опубликованные во вторник, показали падение продаж новостроек в июне до минимума с апреля 2020 года и резкое снижение потребительского доверия.

Индекс потребительского доверия в США в июле упал до 95,7 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 97,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем продажи новых домов упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с апреля 2020 года, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце на 5,2%, до 660 тыс.

В годовом выражении реализация новых домов упала на 17,4%.

"Сегодня утром рубль подешевел до 61 за доллар, но затем смог восстановиться. Похоже, текущие уровни привлекли экспортеров, которым завтра предстоит уплата НДД и налога на прибыль в объеме 0,7 трлн руб. Поэтому мы ожидаем стабилизации рубля сегодня около 60 за доллар. До конца недели он мог бы восстановиться до 55-57 за доллар, если будет объявлено о скором начале покупок валюты по бюджетному правилу и если недавний высокий спрос на валюту будет удовлетворен, что весьма вероятно. На глобальном рынке в центре внимания будет заседание ФРС США. Регулятор, скорее всего, вновь повысит ставку на 75 б.п. на фоне крайне высокой инфляции в США. Более значительное повышение маловероятно ввиду все более явных признаков надвигающейся рецессии в США", - отмечает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Большую часть вторника курс пары "доллар-рубль" провел в диапазоне 58-59,5 руб./$1, но под конец дня рубль перешел к заметному ослаблению. Одновременно с ослаблением рубля вчера происходило падение нефтяных цен после анонса дополнительных объемов продажи нефти из резервов США. Дополнительно к более слабому рублю продолжает располагать прохождение пика налогового периода и ожидания анонса нового бюджетного правила. Сегодня днем курс пары "доллар-рубль" снижается и находится ниже 60 руб./$1. В четверг компаниям предстоит уплатить налог на прибыль, и продажа валюты экспортерами для этой цели поддерживает сегодня укрепление рубля в рамках коррекции. Тем не менее пока потенциал для дальнейшего роста курса пары "доллар-рубль" к 61 руб./$1 сохраняется", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть продолжают укрепляться в среду днем на фоне данных Американского института нефти (API), показавших резкое снижение запасов в США. Давление на рынок продолжают оказывать опасения рецессии в американской экономике в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 МСК составляет $105,25 за баррель, что на 0,81% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,9 за баррель, что на 0,97% выше итогового значения предыдущей сессии.

Запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 июня, снизились на 4,037 млн баррелей после повышения на 1,86 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.

Американский сенатор Марко Рубио предлагает США ввести санкции против закупок Китаем нефти и других энергоносителей из России, сообщает Bloomberg. Он заявил, что, покупая российские энергоносители, Китай поддерживает действия России на Украине.

Bloomberg отмечает, что импорт российской нефти в Китай в этом году резко вырос. Прекращение поставок российской нефти в КНР может привести к тому, что Пекин будет более жестко конкурировать с другими крупными покупателями, такими как Индия, за нефть с Ближнего Востока и Африки, что потенциально приведет к повышению цен.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,46% и 8,48% соответственно. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 8,51% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. - до 8,49% каждая.