Рынок акций РФ утром превысил 2200 пунктов по индексу МосБиржи во главе с расписками HeadHunter

Москва. 27 июля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил коррекционный рост на фоне благоприятной сырьевой конъюнктуры, хотя "бычий" настрой сдерживается ожиданиями итогов двухдневного заседания Федрезерва США по монетарной политике; индекс МосБиржи превысил рубеж 2200 пунктов впервые более чем за 2 недели, лидируют расписки HeadHunter.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2208,33 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1147,58 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар подрос до 60,75 рубля (+0,2 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,8%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%).

По оценкам аналитиков BCS Global Markets, на рынке акций РФ динамику индексов будет по-прежнему определять курс рубля, так как акции экспортеров составляют более 60% в индикаторах. На мировых площадках все внимание приковано к решению по ключевой ставке ФРС и комментариям после заседания. Фьючерс на индекс S&P 500 утром в среду растет, что может быть позитивно для открытия европейских площадок, но совершенно неактуально в свете вечернего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Направление на мировых рынках может измениться кардинально. Цены на нефть остаются волатильными, но, несмотря на ситуативную слабость утром в среду, восходящий тренд по Brent сохраняется на фоне серьезных геополитических трений и низкой активности добытчиков, отмечают эксперты.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов, поэтому с технической точки зрения можно рассуждать об окончании нисходящей волны.

Банки еще не полностью отыграли недавнее резкое снижение ключевой ставки ЦБ РФ и последующее неизбежное оживление рынка кредитования. Возможно, именно акции банков в ближайшее время будут торговаться лучше рынка.

В целом же "лонги", тем более маржинальные, стоит сократить для снижения рисков.

Вечером в среду ФРС объявит итоги двухдневного заседания и с речью выступит глава Федрезерва Джером Пауэлл, от которого ничего хорошего не ожидается - состояние американской экономики явно указывает на начало рецессии, а бороться с инфляцией Штатам придется еще долго. Первая реакция рынков на итоги заседания ФРС может быть ложной, поскольку в последнее время американский рынок отыгрывает важные новости не сразу, а на следующий день или позже, отмечает Антонов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,7-1,9% во главе с Nasdaq из-за резкого ухудшения прогноза прибыли ведущего ритейлера Walmart (-7,6%). Компания сообщила, что ожидает снижения скорректированной прибыли в расчете на акцию на 8-9% во втором финквартале и на 11-13% в текущем фингоду. Ранее Walmart прогнозировала слабый рост показателя по итогам квартала и снижение на 1% по итогам фингода.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,3%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 1,1%).

Внимание участников рынков сосредоточено на двухдневном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду в 21:00 МСК.

ФРС увеличит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам июльского заседания, свидетельствуют консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентством Bloomberg и платформой Trading Economics. Однако заметное меньшинство экономистов ожидает, что ставка может быть повышена сразу на 100 б.п. на фоне упрямо растущей инфляции и несмотря на перспективы ослабления роста американской экономики.

Народный банк Китая (ЦБ страны) влил самый незначительный объем ликвидности в финансовую систему с января 2021 года. НБК предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Ставка осталась на уровне 2,1% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены подросли на фоне данных Американского института нефти (API), показавших резкое снижение запасов в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $105,42 за баррель (+1% и -0,7% во вторник), сентябрьская цена WTI - $96,21 за баррель (+1,3% и -1,8% накануне).

Запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 июня, снизились на 4,037 млн баррелей после повышения на 1,86 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.

Тем временем опрос, проведенный Американской автомобильной ассоциацией (AAA,) показал, что граждане США меняют свои привычки в ответ на рост стоимости бензина и дизельного топлива, сокращая число поездок. Это способствует снижению спроса на пике летнего сезона.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения рецессии в американской экономике в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки HeadHunter (+13,3%), акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+10,7%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+5,6%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,1%), En+ (MOEX: ENPG) (+5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,2%).

Ритейлер Fix Price, управляющий крупнейшей в РФ сетью магазинов фиксированных цен, во II квартале 2022 года увеличил выручку на 27% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 69,2 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 27,3%, до 61,3 млрд рублей, оптовая - на 24,3%, до 7,9 млрд рублей, сообщила компания.

Подешевели расписки Cian (MOEX: CIAN) (-2,9%), акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-2,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,7%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,95 млрд рублей (из них 2,21 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,86 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 960,66 млн рублей на акции "Яндекса").