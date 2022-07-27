Рубль дешевеет на старте торгов в ожидании итогов ФРС, обновил двухнедельный минимум к евро

Москва. 27 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду утром, евро при этом обновил двухнедельный максимум, поднявшись выше 62 руб. впервые с 11 июля. Рубль дешевеет к бивалютной корзине перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,81-61,2 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,9575 руб./$1 (+40,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 61,915 руб./EUR1 (+23,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 32,99 коп. к уровню закрытия 26 июля, до 61,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,3 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,51 руб. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро, внимание участников торгов сосредоточено на двухдневном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в 21:00 МСК. Глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания в 21:30 МСК.

ФРС увеличит ключевую процентную ставку на 75 базисных пункта (б.п.) по итогам июльского заседания, свидетельствуют консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентством Bloomberg и платформой Trading Economics.

Однако заметное меньшинство экономистов ожидает, что ставка может быть повышена сразу на 100 б.п. на фоне упрямо растущей инфляции и несмотря на перспективы ослабления роста американской экономики.

Статданные, опубликованные во вторник, показали падение продаж новостроек в июне до минимума с апреля 2020 года и резкое снижение потребительского доверия.

Индекс потребительского доверия в США в июле упал до 95,7 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 97,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем продажи новых домов упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с апреля 2020 года, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце на 5,2%, до 660 тыс.

В годовом выражении реализация новых домов упала на 17,4%.

Цены на нефть немного укрепляются в среду на фоне данных Американского института нефти (API), показавших резкое снижение запасов в США. Давление на рынок продолжают оказывать опасения рецессии в американской экономике в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в среду составляет $104,7 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,59 за баррель, что на 0,64% выше итогового значения предыдущей сессии.

Запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 июня, снизились на 4,037 млн баррелей после повышения на 1,86 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.

Американский сенатор Марко Рубио предлагает США ввести санкции против закупок Китаем нефти и других энергоносителей из России, сообщает Bloomberg. Он заявил, что, покупая российские энергоносители, Китай поддерживает действия России на Украине.

Bloomberg отмечает, что импорт российской нефти в Китай в этом году резко вырос. Прекращение поставок российской нефти в КНР может привести к тому, что Пекин будет более жестко конкурировать с другими крупными покупателями, такими как Индия, за нефть с Ближнего Востока и Африки, что потенциально приведет к повышению цен.