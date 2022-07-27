Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала в ожидании объявления итогов июльского заседания ФРС США, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник из-за резкого ухудшения прогноза прибыли ведущего ритейлера Walmart. Компания сообщила, что ожидает снижения скорректированной прибыли в расчете на акцию на 8-9% во втором финквартале и на 11-13% в текущем фингоду. Ранее Walmart прогнозировала слабый рост показателя по итогам квартала и снижение на 1% по итогам фингода. Помимо отчетности, важнейшим событием для глобальных рынков на этой неделе является заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что по итогам заседания руководство центробанка примет решение повысить ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, хотя существует некоторая вероятность подъема сразу на 100 базисных пунктов.

Также во вторник инвесторы реагировали на ряд макроэкономических статданных. Индекс потребительского доверия в США в июле упал до 95,7 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 97,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Тем временем продажи новых домов упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с апреля 2020 года. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце на 5,2%, до 660 тыс. В годовом выражении реализация новых домов упала на 17,4%.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики на торгах в среду. Внимание участников рынка сосредоточено на двухдневном заседании Федеральной резервной системы США, итоги которого будут подведены в 21:00 мск. Инвесторы также анализируют квартальные отчеты компаний. Гонконгский Hang Seng к 8:17 мск потерял 1,5%, шанхайский Shanghai Composite - 0,15%. Народный банк Китая (ЦБ страны) влил самый незначительный объем ликвидности в финансовую систему с января 2021 года. НБК предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Ставка осталась на уровне 2,1% годовых. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,28%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть растут в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API), показавших резкое снижение запасов в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в среду составила $104,78 за баррель, что на 0,36% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,7%, до $104,4 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $95,64 за баррель, что на 0,69% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов опустилась на 1,8%, до $94,98 за баррель.

Запасы нефти в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 22 июня, снизились на 4,037 млн баррелей после повышения на 1,86 млн баррелей неделей ранее (по данным API). Официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 мск. Тем временем, опрос, проведенный Американской автомобильной ассоциацией (AAA,) показал, что граждане США меняют свои привычки в ответ на рост стоимости бензина и дизельного топлива, сокращая число поездок. Это способствует снижению спроса на пике летнего сезона.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,254 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,148 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 июля снизился на 0,06% и составил 108,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 795,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,3%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,23%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,86%), "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (-0,4%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID)) полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Cбор заявок на выпуск прошел 21 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,35% годовых. В 2021 году компания выходила на публичный долговой рынок после долгого перерыва дважды - в апреле и августе, разместив два выпуска трехлетних бондов общим объемом 19 млрд рублей. Выпуски были размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

ООО "Элемент Лизинг" полностью разместило 2-летние облигации серии 01А объемом 2 млрд рублей. Выпуск размещен по закрытой подписке в пользу СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS). Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых. Предусмотрено частично-досрочное погашение облигаций - по 12,5% номинальной стоимости в даты окончания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го купонов.

АО им.Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 18,5% годовых. Ставка 2-4-го купонов определена равной ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Предусмотрено частично-досрочное погашение: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 74,13% выпуска годовых облигаций серии Б-1-132 на 3,7 млрд рублей при заявленном объеме 5 млрд рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 8,85% годовых.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002P-09R объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 8,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,94% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 26 июля. В ходе маркетинга объем займа был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 4 августа.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) планирует 29 июля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-22 объемом не менее 10 млрд рублей, а также ПАО "МТС-банк" 29 июля с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние бонды серии 001P-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности МТС - не выше 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года, МТС-банка (MOEX: MBRD) - не выше 270 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение пройдет не позднее 5 августа.

ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 13,5% годовых. Эмитент разместил 7-летний выпуск на 3 млрд рублей в августе 2019 года по ставке квартального купона 12,5% годовых до оферты с исполнением 5 августа 2022 года. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 20-21-го купонов выпуска облигаций серии БО-06 на уровне 8,5% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 5 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона составляет 7,7% годовых, купоны квартальные. Срок обращения облигаций - 33 года.

АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" (ЮАИЗ, входит в Global Insulator Group, GIG) установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии 1-002 на уровне 10,5% годовых. Эмитент разместил 5-летний выпуск на 250 млн рублей в ноябре 2019 года по ставке 10% годовых до оферты с исполнением 8 сентября 2022 года. Сбор заявок на приобретение по оферте пройдет с 5 по 11 августа.

ООО "Калита" (Омск) допустило дефолт при выплате 9-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,602 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные. На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.