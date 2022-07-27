Возможен рост цены бумаг Fix Price в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"

Возможен рост котировок бумаг Fix Price в среднесрочной перспективе, считает аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Fix Price в среду представил сильные операционные результаты за второй квартал текущего года, согласно которым выручка эмитента увеличилась на 27% г/г (прогнозировалось +23,5% г/г) включая рост розничных продаж на 27,3% г/г (наш прогноз +25% г/г). Рентабельность EBITDA по итогам первого полугодия составила 19,2% против 18,7% годом ранее, - отмечает эксперт инвестиционной компании в комментарии. - C технической точки зрения расписки эмитента в среду подскочили до максимума с конца мая, после чего отступили вниз, тем не менее оставаясь в зоне краткосрочной перекупленности. Повышение тем временем проходило на повышенных объемах, а ADX указывает на преобладание "бычьего" тренда, что позволяет ожидать продолжения роста бумаг после некоторой нисходящей коррекции. Сохранять длинные позиции с расчетом на возвращение к среднесрочному повышению имеет смысл при положении котировок выше 301 руб., в то время как сигналом к наращиванию "лонгов" стало бы закрепление цен выше 350 руб. При позитивном сценарии перед бумагами могут открыться перспективы роста в район 450 руб."

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