"Префы" Мечела привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"

Привилегированные акции "Мечела" привлекательны для покупки на текущих уровнях, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эксперты приводят следующие аргументы в пользу инвестиционной идеи:

- Сильные результаты за I полугодие 2022 года на фоне высоких цен на коксующийся уголь. Стоимость коксующегося угля в мире в первой половине 2022 года была на 50% выше, чем во II половине 2021 года. Спотовые цены на коксующийся уголь в Китае, основное экспортное направление "Мечела", остаются на аномально высоком уровне - сейчас на 50% выше, чем цены на австралийский уголь.

- Снижение долговой нагрузки. Значение Чистый долг/EBITDA уже снизилось с 7,9 в 2020 году до 2,3 по итогам 2021 года. "Ожидаем, что по итогам I полугодия 2022 года долговая нагрузка компании продолжит снижаться (Чистый долг/EBITDA <1,5x). Это позволяет эмитенту увеличить инвестиции в производство, которое было недоинвестированно в последние годы из-за жестких ограничений со стороны кредиторов", - указывают аналитики.

- Низкая оценка по мультипликаторам. Акции компании торгуются с низкими мультипликаторами (EV/EBITDA 22 ~2x, P/E 22 <1x) из-за исторически высокой долговой нагрузки.

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