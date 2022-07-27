"Финам" рекомендует "покупать" акции CK Hutchison с прогнозной ценой HKD69,67

"Финам" рекомендует "покупать" акции CK Hutchison Holdings с прогнозной стоимостью 69,67 гонконгского доллара (HKD) на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"CK Hutchison - конгломерат, инвестиции в акции которого позволяют занять позиции сразу в нецикличных и цикличных индустриях с присутствием на развивающихся и развитых рынках. В периферию холдинга входят одни из крупнейших представителей своих отраслей - мультибрендовый ретейлер A.S. Watson, сотовый оператор Three в Европе, инфраструктурная компания CK Infrastructure. Во втором полугодии компания планирует завершить сделку по продаже телеком. инфраструктуры в Великобритании, и часть выручки может быть направлена на обратный выкуп акций. Целевая цена акций эмитента на июль 2023 года составляет HKD69,67, что на 31% выше текущей цены. Исходя из потенциала, мы присваиваем акциям рейтинг "покупать", - указывает эксперт Анна Буйлакова

CK Hutchison Holdings - инвестиционно-холдинговый конгломерат, в периферию деятельности входят управление морскими портами, розничная торговля, инфраструктурные инвестиции (энергетика, транспорт, бытовая инфраструктура) и телекоммуникации по всему миру..

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