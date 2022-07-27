"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $180

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,17%, стоп-приказ: $138, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует отчет за II квартал 2022 года 29 июля. С учетом текущих цен на нефть ожидается существенный рост прибыли на акцию - до $5,08. В случае выхода более позитивных данных рост котировок акций Chevron может ускориться", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения нисходящая тенденция подходит к концу. В акциях наблюдается формирование разворота через фигуру V-образный разворот. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $138 риск на портфель составит 0,63%", - указывают в "Финаме".

Chevron Corp. - американская энергетическая компания, одна из крупнейших мировых корпораций. Осуществляет добычу и разведку природного газа и нефти, производство удобрений, химикатов, нефтепродуктов и продуктов бытовой химии, разработку месторождений руд драгоценных, цветных и редкоземельных металлов.

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