"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций McDonald''s Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $274,05 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы нейтрально оцениваем отчетность ресторатора за второй квартал текущего года. Потребители в США реагируют на инфляцию, но не отказываются от походов в заведения McDonald''s, на что указывает стабильность трафика в условиях повышения цен. Тем не менее покупательские настроения находятся под давлением и менеджмент отметил, что рассматривает варианты добавления в меню больше выгодных вариантов, что может повлиять на рентабельность. Целевая цена акций эмитента - $274,05", - указывает аналитик Анна Буйлакова.

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