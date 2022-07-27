Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", сообщается в обзоре.

"Представленные финансовые результаты "Яндекса" за 2К22 подтверждают способность компании повышать эффективность и показывать хорошие темпы роста выручки даже в непростых условиях рынка. Несмотря на по-прежнему высокие риски, такие как волатильность рынка рекламы (из-за ухода с российского рынка многих глобальных производителей товаров массового потребления) и рост стоимости оборудования, мы считаем, что лидирующие позиции компании в сегментах онлайн-рекламы и агрегатора такси в долгосрочной перспективе помогут генерировать денежные потоки. По акциям эмитента мы подтверждаем рейтинг "покупать", - указывает аналитик Константин Белов.

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