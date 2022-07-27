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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
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27 июля 2022 года 11:40
Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", сообщается в обзоре. "Представленные финансовые результаты "Яндекса" за 2К22 подтверждают способность компании повышать эффективность и показывать хорошие темпы роста выручки даже в непростых условиях рынка. Несмотря на по-прежнему высокие риски, такие как волатильность рынка рекламы (из-за ухода с российского рынка многих глобальных производителей товаров массового потребления) и рост стоимости оборудования, мы считаем, что лидирующие позиции компании в сегментах онлайн-рекламы и агрегатора такси в долгосрочной перспективе помогут генерировать денежные потоки. По акциям эмитента мы подтверждаем рейтинг "покупать", - указывает аналитик Константин Белов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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