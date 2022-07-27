Цена акций Аэрофлота, скорее всего, останется в диапазоне 26-30 руб. в ближайшее время - ПСБ

Цена акций "Аэрофлота", скорее всего, останется в диапазоне 26-30 рублей за штуку в ближайшее время, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Аэрофлот" представил операционные результаты за 2К22. Пассажиропоток снизился на 22,4% г/г, при этом основное снижение пришлось на международные рейсы (минус 57,8% г/г), внутренние перевозки снизились на 16,7% г/г. Это обусловлено как ограничениями на авиаперевозки "недружественными" странами, так и внутренними проблемами, в частности, с закрытием аэропортов юга России. Суммарно во втором квартале снижение авиаперевозок на внутренних линиях составило 1,6 млн чел., но в третьем квартале снижение будет выше ввиду высокой базы предыдущего года из-за сезона отпусков. Компания пользуется беспрецендентными мерами государственной поддержки, к ним относятся как субсидирование авиаперевозок, так и привлечение дополнительного капитала через SPO. Тем не менее мы не видим сильных драйверов для роста цены бумаги в ближайшее время и полагаем, что котировки останутся в диапазоне 26-30 рублей за штуку", - отмечают эксперты в обзоре.

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