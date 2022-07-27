Инвесторы на рынке ОФЗ пока не спешат увеличивать дюрацию портфелей - ПСБ

Инвесторы на рынке рублевых гособлигаций пока не спешат увеличивать дюрацию портфелей, покупки ограничены коротко- и среднесрочными ОФЗ, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходности коротких и среднесрочных ОФЗ до 6 лет во вторник продолжили снижаться (на 1-5 б.п.) отыгрывая как решение ЦБ по ключевой ставке, так и погашение ОФЗ на прошлой неделе (~300 млрд. руб.). Котировки длинных бумаг (7-10 лет) незначительно снизились при росте доходностей на 1-4 б.п., что увеличило еще сильнее наклон кривой (спрэд между 2-х и 10-летними ОФЗ достиг 127 б.п. (+10 б.п. за день). На фоне сохраняющихся среднесрочных рисков, вероятного перехода ЦБ к более плавному снижению ставки, а также ожиданий выхода Минфина на рынок заимствований в начале осени инвесторы пока не спешат увеличивать дюрацию портфелей. В среду пройдет погашение флоутера ОФЗ 24020 на 100 млрд. руб.; частично рефинансирование может пойти за счет коротких ОФЗ с фиксированным купоном - спрэд 2-10 лет в ближайшее время, вероятно, достигнет 150 б.п." - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.