Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США и РФ, решение ФРС по ставке:

- Решение по монетарной политике ФРС США;

- Заказы на товары длительного пользования в США за июнь;

- Промышленное производство, оборот розничной торговли и уровень безработицы в России за июнь.

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