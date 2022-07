Рынок акций США снизился вслед за акциями Walmart

Рынок акций США снизился во вторник. Фондовые рынки стран АТР не демонстрируют единой динамики на торгах в среду. Цены на нефть слабо растут в среду.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник из-за резкого ухудшения прогноза прибыли ведущего ритейлера Walmart Inc. (SPB: WMT).

Бумаги Walmart подешевели на 7,6%. Компания сообщила, что ожидает снижения скорректированной прибыли в расчете на акцию на 8-9% во втором финквартале и на 11-13% в текущем фингоду. Ранее Walmart прогнозировала слабый рост показателя по итогам квартала и снижение на 1% по итогам фингода.

Компания опубликует квартальную отчетность 16 августа.

"Инфляция вредит Walmart, крупнейшему работодателю в стране, который предупредил, что потребители вынуждены сокращать расходы, - написала старший стратег Quill Intelligence Даниэль Димартино Бут. - Под угрозой продажи всего, кроме предметов первой необходимости".

Помимо отчетности, важнейшим событием для глобальных рынков на этой неделе является заседание Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что по итогам заседания руководство Центробанка примет решение повысить ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, хотя существует некоторая вероятность подъема сразу на 100 б.п.

Также во вторник инвесторы реагировали на ряд макроэкономических статданных.

Индекс потребительского доверия в США в июле упал до 95,7 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 97,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем продажи новых домов упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с апреля 2020 года, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце на 5,2%, до 660 тыс.

В годовом выражении реализация новых домов упала на 17,4%.

Цена бумаг Coca-Cola Co. (SPB: KO) выросла на 1,6%. Ведущий производитель безалкогольных напитков в мире сократил чистую прибыль во втором квартале 2022 года примерно на четверть, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость General Electric Co. (SPB: GE) подскочила на 4,6% после того, как компания отчиталась о намного лучших, чем ожидалось, скорректированной прибыли и выручке в минувшем квартале.

Акции крупнейшего американского автопроизводителя General Motors (SPB: GM) подешевели на 3,4% на новости, что компания сократила чистую прибыль на 40% в апреле-июне, при этом скорректированный показатель не оправдал ожиданий рынка.

Котировки McDonald''s Corp. (SPB: MCD) повысились на 2,7%, хотя сеть ресторанов быстрого обслуживания сократила чистую прибыль во втором квартале в 1,9 раза, списав $1,2 млрд в связи с продажей российского бизнеса.

Капитализация службы экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) упала на 3,4%, несмотря на то, что скорректированная прибыль и выручка компании оказались чуть выше прогнозов рынка в минувшем квартале.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,71% - до 31761,54 пункта.

В числе лидеров снижения в индексе, помимо Walmart, оказались бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM) и Nike Inc. (SPB: NKE), подешевевшие примерно на 3,8%. Лидерами роста стали акции 3M Co. (SPB: MMM), также обнародовавшей сильную квартальную отчетность - котировки выросли на 4,9%.

Standard & Poor''s 500 понизился на 1,15% - до 3921,05 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,87% и составил 11562,57 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики на торгах в среду.

Внимание участников рынка сосредоточено на двухдневном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в 21:00 мск.

ФРС увеличит ключевую процентную ставку на 75 базисных пункта (б.п.) по итогам июльского заседания, свидетельствуют консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентством Bloomberg и платформой Trading Economics.

Однако заметное меньшинство экономистов ожидает, что ставка может быть повышена сразу на 100 б.п. на фоне упрямо растущей инфляции и несмотря на перспективы ослабления роста американской экономики.

Инвесторы также анализируют квартальные отчеты компаний.

Гонконгский Hang Seng к 8:17 мск потерял 1,5%, шанхайский Shanghai Composite - 0,15%.

Совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий увеличилась на 1% в январе-июне 2022 года относительно того же периода годом ранее и составила 42,70 трлн юаней ($6,31 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Темпы роста не изменились по сравнению с январем-маем на фоне введения очередных ограничений, связанных со сдерживанием вспышки коронавируса.

Тем временем Народный банк Китая (ЦБ страны) влил самый незначительный объем ликвидности в финансовую систему с января 2021 года. НБК предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Ставка осталась на уровне 2,1% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Лидерами падения в Гонконге являются акции Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-22%), Country Garden Holdings Co. Ltd. (-14,3%) и автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (4,6%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:14 мск вырос на 0,3%.

В лидеры роста в составе индикатора выходят акции Tokyo Electron Ltd. (+3,1%), Astellas Pharma Inc. (+3%) и SCREEN Holdings Co. Ltd. (+2,6%).

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. уменьшается на 0,7%. Акции крупного южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 2,6%.

Акции SK Hynix Inc. теряют в цене 1,4%, хотя производитель чипов отчитался о скачке чистой прибыли на 45% во втором квартале текущего года, несмотря на слабые продажи микросхем DRAM.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.

Потребительские цены в Австралии во втором квартале 2022 года подскочили на 6,1% в годовом выражении, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Это самые высокие темпы инфляции со второго квартала 2001 года. Такая динамика обусловлена ускорением роста цен на продукты питания и дальнейшим подъемом цен на топливо, пишет Trading Economics.

Капитализация крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Ltd. уменьшается на 1,9%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. -на 1,8%.

Бумаги банка Commonwealth Bank of Australia выросли в цене на 2,3%, Westpac Banking Corp. - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 0,4%.

Цены на нефть слабо растут в среду на фоне данных Американского института нефти (API), показавших резкое снижение запасов в США.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения рецессии в американской экономике в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Федрезерв завершает очередное заседание в среду, по итогам которого, как ожидается, вновь повысит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в среду составляет $104,58 за баррель, что на $0,18 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,75 (0,7%), до $104,4 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,3 за баррель, что на $0,32 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов опустилась на $1,72 (1,8%), до $94,98 за баррель.

Запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 июня, снизились на 4,037 млн баррелей после повышения на 1,86 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 мск.

Тем временем, опрос, проведенный Американской автомобильной ассоциацией (AAA,) показал, что граждане США меняют свои привычки в ответ на рост стоимости бензина и дизельного топлива, сокращая число поездок. Это способствует снижению спроса на пике летнего сезона.

"Спрос на бензин падает в тот период, когда он должен оставаться сильным, и это подчеркивает риски стагфляции и ее потенциальных последствий", - отмечает эксперт CFRA Research в Нью-Йорке Стюарт Гликман, слова которого приводит агентство Bloomberg.