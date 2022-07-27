Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 59-62 руб./$1 в среду - ПСБ

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 59-62 руб./$1 в среду, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что рост пары доллар/рубль может продолжиться, а актуальным диапазоном на среду выступит коридор 59-62 руб./$1. Укреплению американской валюты способствуют как техническая картина, так и окончание налогового периода. Напомним, что в среду также пройдет заседание ФРС на котором в случае повышения ключевой ставки более чем на 75 б.п. возможен дополнительный импульс к укреплению доллара", - пишет эксперт в комментарии.

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