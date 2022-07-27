Котировки нефти пока продолжат торги в диапазоне $100-107/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent пока продолжат торги в диапазоне $100-107 за баррель, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Рынок энергоносителей в целом находится в ожидании итогов заседания ФРС, где будет важен не столько факт поднятия ставки (это уже в цене), сколько взгляд регулятора на будущее. Из новостей отметим предварительную неплохую статистику по запасам от Американского института нефти. В среду выйдут данные от Минэнерго США, более примечательные с точки зрения спроса. Однако на фоне заседания ФРС и решения США высвободить дополнительные 20 млн барр. из стратегического резерва для стабилизации цен на топливо, скорее всего, будут незаметны. Мы пока сохраняем ожидания, что цены на нефть марки Brent останутся в зоне $100-107 за баррель", - отмечает аналитик в комментарии.

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