BCS Express сохраняет позитивную оценку среднесрочной перспективы цены акций "Яндекса", вероятная цель на горизонте года - выше 3000 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Яндекс" опубликовал сильный финансовый отчет за II квартала 2022 года. Выручка выросла на 45% г/г, скорректированная EBITDA - в 4,5 раза. Сегмент мобильности и электронной коммерции перешел от совокупного убытка к положительному значению EBITDA по итогам II квартала на уровне 2,1 млрд руб. (4% выручки сегмента). Положительный взгляд на среднесрочные перспективы бумаг эмитента сохраняется. На горизонте года цели выше 3000 рублей. Что касается локальной картины, то бумаги постепенно подходят к состоянию сильной перекупленности. Она еще не критичная, но если в ближайшие пару сессий высокие темпы подъема сохранятся, то непродолжительная техническая коррекция станет высоковероятной", - указывает эксперт Василий Карпунин.

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