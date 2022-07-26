Рубль вечером обновил двухнедельные минимумы к доллару и евро на снижении интереса к риску перед заседанием ФРС

Москва. 26 июля. Доллар США и евро уверенно выросли на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, сумев обновить при этом двухнедельные максимумы. Рубль заметно подешевел к бивалютной корзине на снижении интереса инвесторов к рисковым активам перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), на котором будет рассматриваться вопрос по ставкам.

Курс доллара США составил 60,55 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,44 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар рос до 61,055 руб. впервые с 11 июля. Евро стоил 61,68 руб./EUR1, подорожав на 2,47 рубля. Ранее евро рос до 61,9675 руб. также впервые с 11 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,45 рубля - до 61,06 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел к доллару и евро по итогам торгов в условиях уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения пика налоговых выплат месяца. Накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Давление на котировки нацвалюты также оказывает общемировое снижение интереса инвесторов к рисковым активам перед заседанием ФРС по ставке, которое пройдет 26-27 июля.

Аналитики в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25-2,5%, однако также не исключают возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах о том, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

Президент США Джо Байден убежден, что американская экономика не войдет в рецессию. "На мой взгляд, у нас не будет рецессии", - сказал Байден журналистам по видеосвязи.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что темпы роста занятости в стране могут начать снижаться, однако рецессии в экономике пока не наблюдается.

Бюро экономического анализа США планирует обнародовать данные о ВВП страны во втором квартале в четверг, 28 июля. Опасения по поводу рецессии в США являются одним из основных негативных факторов на глобальных финансовых рынках в последние месяцы. Инвесторы боятся, что рекордная за четыре десятилетия инфляция и попытки Федрезерва замедлить ее путем агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики могут вызвать сокращение американского ВВП и привести к росту безработицы.

Продажи новых домов в США в июне упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с апреля 2020 года, тем временем, во вторник сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 642 тыс. домов, а не 696 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце на 5,2% с объявленного ранее майского уровня - до 660 тыс., сообщает Trading Economics.

Относительно того же месяца 2021 года реализация новых домов упала на 17,4%.

Индекс потребительского доверия в США в июле упал до 95,7 пункта по сравнению с 98,7 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 97,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Великобритания во вторник включила в санкционные списки по России 42 физических лица, в том числе главу Минюста Константина Чуйченко и некоторых российских губернаторов. Согласно обновленному санкционному списку, в него добавили также заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко, губернаторов Ленинградской области Александра Дрозденко и Московской области Андрея Воробьева.

Помимо этого, под санкционные меры попали глава Башкортостана Радий Хабиров, глава Чувашской республики Олег Николаев, губернатор Красноярского края Александр Усс.

В отношении подпавших под санкции физлиц британские власти вводят такие меры, как замораживание активов и запрет на поездки.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, во вторник пара "доллар-рубль" продолжила развивать отскок, однако волатильность и торговые объемы немного снизились. "Мы полагаем, что подобная динамика была вызвана окончанием основных налоговых выплат 25 июля (НДС, акцизы и пр.) ввиду чего навес предложения долларов сузился, а доллар предпринял попытки к укреплению. Тем не менее рост пары "доллар-рубль" значительную часть дня носил довольно сдержанный характер ввиду того, что позиции рубля поддерживаются восстанавливающимися нефтяными котировками. Мы полагаем, что в ближайшие дни технически сохраняется потенциал для укрепления американской валюты. Тем не менее, ее рост скорее будет носить более сдержанный характер на фоне снижения торговой активности, а также восстановления нефтяных котировок. Актуальный диапазон для пары "доллар-рубль" на конец текущей недели 59-62 руб./$1", - говорит Жильников.

"Подробные параметры бюджетного правила пока не объявлены, поэтому рубль может укрепиться. Вчера российская валюта постепенно дешевела, просев на 1% примерно до 58 руб./$1. Рынок ждал публикации параметров нового бюджетного правила, но они пока не объявлены. Помимо ожиданий, связанных с новым бюджетным правилом, повышенный спрос на валюту мог быть обусловлен продолжающимся погашением валютных кредитов. В частности, в опубликованном вчера обзоре банковского сектора за июнь ЦБ отметил, что в июне корпоративный кредитный портфель в валюте сократился на $2,5 млрд. Сегодня днем рубль слабеет до 59 за доллар, так как сохраняется повышенный спрос на валюту. Однако мы полагаем, что в отсутствие новостей о бюджетном правиле этот спрос может иссякнуть. При этом экспортеры продолжат достаточно активно продавать иностранную валюту, т.к. в ближайшую неделю им предстоит еще около 0,8 трлн руб. налоговых и дивидендных выплат. Поэтому рубль может восстановиться до 57 за доллар", - полагает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

"...На глобальных рынках во вторник днем наблюдались смешанные настроения для рубля. Так, цены на нефть торговались в плюсе и выше $102 за баррель марки Brent. В то же время фьючерсы на американские индексы и большинство европейских индексов снижались, а индекс доллара рос. Инвесторы явно не демонстрировали аппетита к риску, заняв осторожную позицию в преддверии итогов заседания ФРС (среда) и данных по ВВП США за 2 кв. (четверг). Повышение ставки ФРС на 75 б.п. (до 2,25-2,50%), по всей видимости, уже не испугает участников рынка, однако более агрессивный сценарий (+100 б.п.) может заметно усилить неприятие к риску. Впрочем, российский рубль испытывает некоторое давление, скорее, из-за внутренних факторов, а не из-за настроений на глобальных рынках. В частности, "в моменте" на рубль продолжает давить пятничное решение ЦБ о снижении ставки на 150 б.п., а также постепенное окончание налогового периода (крупные платежи позади). Ожидаем в ближайшие дни движения пары "доллар-рубль" в диапазоне 57,5-59,5 руб. с сохранением повышенной волатильности", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяные котировки перешли к снижению в ходе вечерних торгов во вторник. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 МСК подорожали на 1,06% - до $104,04 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,87% - до $94,89 за баррель

Накануне Brent подорожала на 1,9%, а цена WTI увеличилась на 2,1%.

Противоречивые сигналы в отношении перспектив спроса и предложения на нефтяном рынке в последнее время поддерживают высокую волатильность торгов, которую еще больше усиливает низкая рыночная ликвидность, отмечает Bloomberg. По данным агентства, за 78 торговых сессий с начала апреля оборот торгов нефтью сорта WTI превышал средний уровень последних 200 дней лишь шесть раз, что говорит о недостатке активности на рынке.

В центре внимания трейдеров проходящее на этой неделе заседание ФРС, многие эксперты ждут, что быстрое ужесточение политики ФРС приведет к ослаблению темпов роста американской экономики и, соответственно, снижению спроса на нефть.

Среди других факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок, - газовый кризис в Европе. Спотовая цена газа в регионе к вечеру вторника превысила $2100/тыс. куб. м на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке".

В понедельник "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая".

Страны ЕС, тем временем, договорились во вторник сократить потребление природного газа на 15% за следующие восемь месяцев.

Доля нерезидентов в ОФЗ в июне снизилась до 17,6% на 1 июля 2022 года с 17,7%, сообщается на сайте ЦБ РФ. Объем инвестиций нерезидентов в июне увеличился на 3 млрд рублей, или на 0,1%, до 2,767 трлн рублей. Объем рынка ОФЗ в июне стал больше на 60 млрд рублей, или на 0,4%, увеличившись до 15,693 трлн рублей с 15,633 трлн рублей.

Как ожидается, в текущих условиях из-за ограничений на продажу ценных бумаг нерезидентами, объем их вложений в ОФЗ существенно меняться не будет.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 июля на 87,84 копейки, до 58,6605 руб./$1, и увеличил курс евро на 73,27 копейки, до 59,4068 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 97,41 копейки по отношению к понедельнику и составил 58,7746 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,1637 рубля и составил 59,0032 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 486,866 млн, из которых $1 млрд 401,439 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 085,427 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 58,08 копейки, до 59,3059 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 84,12 копейки, до 59,563 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 308,444 млн, из которых EUR425,856 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR882,588 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 26 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,637 трлн рублей (при лимите 1,78 трлн рублей и спросе 1,637 трлн рублей) в среднем по ставке 7,81% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 июля, банки разместили 1,87 трлн рублей (при лимите 1,87 трлн рублей и спросе 2 трлн 47,6 млрд рублей) в среднем по ставке 9,32% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 8,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 8 б.п. - до 8,47% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 6 б.п. - до 8,49% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 10 б.п. - до 8,48% каждая.