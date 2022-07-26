Котировки евробондов РФ умеренно подросли во вторник вслед за UST в ожидании заседания ФРС

Москва. 26 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник умеренный рост благодаря как позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся в ожидании итогов июльского заседания ФРС США, так и высоким мировым ценам на нефть и газ. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов в основном сузились, исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-42".

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 194 базисных пункта, до 39,51% от номинала (их доходность снизилась на 71 базисный пункт - до 15,61% годовых). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали за день на 23 базисных пункта, до 38,38% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов, до 13,77% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году прибавили в стоимости 71 базисный пункт, подорожав до 39,38% от номинала (их доходность снизилась на 46 базисных пунктов - до 26,44% годовых), а бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 148 базисных пунктов, до 38,79% от номинала (их доходность снизилась на 81 базисный пункт - до 22,27% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 14 базисных пункта - до 42,79% от номинала (их доходность снизилась на 15 базисных пунктов - до 55,23% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 238 базисных пунктов - до 38,55% от номинала (их доходность снизилась на 215 базисных пунктов - до 33,89% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году подорожал на 16,8 процентного пункта, до 58,36% от номинала (его доходность снизилась на 42,5 процентного пункта - до 59,81% годовых).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2042 году потеряли в стоимости 9 базисных пунктов, опустившись до 37,86% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 15,8% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9 базисных пунктов).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 июля находилась под влиянием ряда позитивных факторов. Так, с одной стороны, поддержку рынку оказывают высокие цены на нефть и газ, что способствует формированию сильного торгового сальдо. С другой стороны, росту котировок отечественных евробондов способствует позитивная динамика базовых активов - US Treasuries, которые растут в цене в ожидании объявления итогов двухдневного (26-27 июля) заседания Федрезерва США, которые могут определить дальнейшую динамику мировых долговых рынков в среднесрочной перспективе.

Федеральная резервная система (ФРС) США увеличит процентную ставку на 75 базисных пункта по итогам июльского заседания, свидетельствуют консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентством Bloomberg и платформой Trading Economics. Заметное меньшинство экономистов ожидает, что ставка может быть повышена сразу на 100 базисных пунктов на фоне упрямо растущей инфляции и несмотря на перспективы ослабления роста американской экономики. Такие ожидания вызваны данными об ускорении роста потребительских цен (индекс CPI) в США в июне до 9,1% в годовом выражении по сравнению с 8,6% в мае. Таким образом, инфляция в Соединенных Штатах обновила максимум более чем за 40 лет.

"Они взяли на себя полную ответственность за инфляцию, и в то же время инфляция, которую они стараются замедлить с помощью инструментов монетарной политики, имеет иные, не монетарные причины, - отметил бывший глава Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт. - Когда вы оказываетесь в такой ситуации, есть соблазн начать действовать более решительно".

Руководители ФРС в последние дни попытались успокоить рынки, высказавшись в пользу подъема ставки на 75 базисных пунктов в июле. В частности, член совета управляющих центробанка Кристофер Уоллер отметил, что рынки, возможно, "несколько забегают вперед", ожидая увеличения ставки на 100 базисных пунктов. Единственным, кто продолжает настаивать на ускорении темпов ужесточения денежно-кредитной политики, остается главный "ястреб" Федрезерва Джеймс Баллард из ФРБ Сент-Луиса. По его мнению, ключевая ставка к концу текущего года должна достичь 3,75-4% годовых.

Между тем участники рынка все громче выражают опасения, что ужесточение денежно-кредитной политики может вызвать рецессию в США. Так, умеренной рецессии во втором полугодии ожидает старший экономист Bank of America по американскому рынку Майкл Гапен. Как показывает опрос, проведенный CNBC, 63% респондентов уверены, что усилия регулятора по сдерживанию инфляции повергнут экономику США в рецессию. Шансы на сокращение ВВП в ближайшие 12 месяцев оцениваются экономистами в 55%.

Доллар США уверенно укрепляется к евро и фунту стерлингов перед началом двухдневного заседания ФРС. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) прибавляет во вторник 0,57%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,33%. Пара "евро/доллар" по данным на 16:00 МСК торговалась на уровне $1,0149 по сравнению с $1,0220 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта стерлингов к доллару опустился до $1,1999 с $1,2045.

Спотовая цена газа в Европе к вечеру вторника превысила $2100 за тыс. куб. м на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке". Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник выросла до $2118. Днем ранее торги закрылись на уровне $1852, а в среднем с начала месяца котировки составили $1717 за тыс. куб. м.

В понедельник "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая". В результате суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки по сравнению с нынешними 67 млн куб. м в сутки (40% от производительности).