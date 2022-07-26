Уровень ставки ЦБР к концу 2022г может составить 7-7,5% - BCS Express

Ключевая ставка Банка России на уровне 7-7,5% годовых в конце текущего года выглядит вполне реалистичной, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"22 июля Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п., до 8%, и понизил прогнозы по инфляции и среднему уровню ключевой ставки на 2022 год. Инфляция ожидается на уровне 13,8-14,7% против более ранней оценки 14-17%. Ожидаемый средний уровень ключевой ставки в 2022 году был понижен с 10,8-11,4% до 10,5%-10,8%. Прогнозы ЦБ предполагают возможность как снижения ключевой ставки, так и ее умеренного роста в том случае, если проинфляционные риски в конце года сильно вырастут, - пишет аналитик инвестиционной компании в обзоре. - На наш взгляд, в качестве базового сценария в текущей ситуации можно полагаться на что-то среднее между сценарием "статус-кво" (новые средние уровни означают, что с 25 июля по 31 декабря 2022 года средняя ставка составит 7,4-8%; верхняя граница этого диапазона будет достигнута, если ЦБР не будет менять ставку до конца года - полагаем, что такой сценарий может реализоваться в том случае, если дезинфляционный тренд будет иметь ограниченный характер и средний уровень роста потребительских цен будет стремиться к верхней границе прогнозного диапазона в 14,7%) и равномерным снижением (если ситуация будет развиваться в соответствии с позитивным прогнозом ЦБ, то возможен равномерный спуск ставки до конца года; шаги по 0,5 п.п. на каждом заседании соответствуют нижней границе прогнозного диапазона ЦБ - в этом случае к концу года можно ждать ставку в районе 6,5%)".

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