Инвесторам стоит обратить внимание на акции Яндекса - "Мои Инвестиции"

Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции "Яндекса", считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Яндекс" опубликовал сильные результаты за II квартал 2022 года, выше ожиданий рынка. Отчетность показал, что рекламный бизнес компании достаточно устойчив в текущих условиях благодаря перетоку рекламных бюджетов с иностранных площадок и устойчивой динамике клиентов из малого и среднего бизнеса. Недавно эмитент также объявил о разморозке найма новых сотрудников в рекламу, такси и e-commerce, что может говорить о дальнейших планах роста и развитии в этих направлениях. Мы считаем, что у "Яндекса" сохраняются хорошие перспективы роста в 2022 году, учитывая текущие тренды в рекламном бизнесе и e-commerce, и сохраняем позитивный взгляд на компанию", - пишут эксперты в комментарии.

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