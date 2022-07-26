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26 июля 2022 года 15:39

Рубль днем дешевеет к доллару и евро на снижении интереса к риску перед заседанием ФРС

Москва. 26 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на снижении интереса инвесторов к рисковым активам перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), на котором будет рассматриваться вопрос по ставкам.

Курс доллара США составил 59,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 91 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,65 руб./EUR1, подорожав на 43,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 69,74 копейки - до 59,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам перед заседанием ФРС по ставке, которое пройдет 26-27 июля. Аналитики в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25-2,5%, однако также не исключают возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах о том, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

Президент США Джо Байден убежден, что американская экономика не войдет в рецессию. "На мой взгляд, у нас не будет рецессии", - сказал Байден журналистам по видеосвязи.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что темпы роста занятости в стране могут начать снижаться, однако рецессии в экономике пока не наблюдается.

Бюро экономического анализа США планирует обнародовать данные о ВВП страны во втором квартале в четверг, 28 июля. Опасения по поводу рецессии в США являются одним из основных негативных факторов на глобальных финансовых рынках в последние месяцы. Инвесторы боятся, что рекордная за четыре десятилетия инфляция и попытки Федрезерва замедлить её путем агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики могут вызвать сокращение американского ВВП и привести к росту безработицы.

Великобритания во вторник включила в санкционные списки по России 42 физических лица, в том числе главу Минюста Константина Чуйченко и некоторых российских губернаторов. Согласно обновленному санкционному списку, в него добавили также заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко, губернаторов Ленинградской области Александра Дрозденко и Московской области Андрея Воробьева.

Помимо этого, под санкционные меры попали глава Башкортостана Радий Хабиров, глава Чувашской республики Олег Николаев, губернатор Красноярского края Александр Усс.

В отношении подпавших под санкции физлиц британские власти вводят такие меры, как замораживание активов и запрет на поездки.

"Подробные параметры бюджетного правила пока не объявлены, поэтому рубль может укрепиться. Вчера российская валюта постепенно дешевела, просев на 1% примерно до 58 руб./$1. Рынок ждал публикации параметров нового бюджетного правила, но они пока не объявлены. Помимо ожиданий, связанных с новым бюджетным правилом, повышенный спрос на валюту мог быть обусловлен продолжающимся погашением валютных кредитов. В частности, в опубликованном вчера обзоре банковского сектора за июнь ЦБ отметил, что в июне корпоративный кредитный портфель в валюте сократился на $2,5 млрд. Сегодня днем рубль слабеет до 59 за доллар, так как сохраняется повышенный спрос на валюту. Однако мы полагаем, что в отсутствие новостей о бюджетном правиле этот спрос может иссякнуть. При этом экспортеры продолжат достаточно активно продавать иностранную валюту, т.к. в ближайшую неделю им предстоит еще около 0,8 трлн руб. налоговых и дивидендных выплат. Поэтому рубль может восстановиться до 57 за доллар", - полагает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

"...На глобальных рынках во вторник днем наблюдались смешанные настроения для рубля. Так, цены на нефть торговались в плюсе и выше $102 за баррель марки Brent. В то же время фьючерсы на американские индексы и большинство европейских индексов снижались, а индекс доллара рос. Инвесторы явно не демонстрировали аппетита к риску, заняв осторожную позицию в преддверии итогов заседания ФРС (среда) и данных по ВВП США за 2 кв. (четверг). Повышение ставки ФРС на 75 б.п. (до 2,25-2,50%), по всей видимости, уже не испугает участников рынка, однако более агрессивный сценарий (+100 б.п.) может заметно усилить неприятие к риску. Впрочем, российский рубль испытывает некоторое давление, скорее, из-за внутренних факторов, а не из-за настроений на глобальных рынках. В частности, "в моменте" на рубль продолжает давить пятничное решение ЦБ о снижении ставки на 150 б.п., а также постепенное окончание налогового периода (крупные платежи позади). Ожидаем в ближайшие дни движения пары "доллар-рубль" в диапазоне 57,5-59,5 руб. с сохранением повышенной волатильности", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяные котировки поднимаются в ходе торгов во вторник на опасениях сокращения поставок топлива на глобальный рынок. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,61% - до $106,84 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,85% - до $98,49 за баррель

Накануне Brent подорожала на 1,9%, а цена WTI увеличилась на 2,1%.

Поддержку нефтяным котировкам во вторник оказывает рост цен на природный газ. Спотовая цена газа в Европе в ходе торгов превысила $2000 за тысячу кубометров на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке".

В понедельник "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая".

Тем временем министры стран ЕС во вторник заключили политическое соглашение о сокращении потребления газа Евросоюзом на 15% до следующей весны.

Банк России во вторник, 26 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,637 трлн рублей (при лимите 1,78 трлн рублей и спросе 1,637 трлн рублей) в среднем по ставке 7,81% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 июля, банки разместили 1,87 трлн рублей (при лимите 1,87 трлн рублей и спросе 2 трлн 47,6 млрд рублей) в среднем по ставке 9,32% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 8,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 8 б.п. - до 8,47% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 6 б.п. - до 8,49% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 10 б.п. - до 8,48% каждая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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