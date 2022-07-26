"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Fiserv

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Fiserv Inc. с прогнозной стоимостью $130,1 за штуку на декабрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 32,7% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Разработчик платежных решений для бизнеса Fiserv представил отчет по результатам второго квартала 2022 года, который оказался лучше ожиданий, также менеджмент повысил прогноз по выручке на 2022 год. Отметим, что сейчас акции торгуются на уровне своих средних значений за последние 6 месяцев, тогда как многие представители технологического сектора переживают коррекцию. Бета-коэффициент по бумагам составляет 0,82, что делает их привлекательным вложением даже в периоды нестабильности и повышенной волатильности на рынке. подтверждаем рейтинг "покупать" для акций эмитента с целевой ценой $130,10 на декабрь 2022 года и с потенциалом роста 32,7% от текущего уровня", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

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