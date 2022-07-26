Возможен подъем индекса Мосбиржи к 2200п в ближайшее время - ПСБ

Возможно продолжение подъема индекса Мосбиржи в ближайшее время с целью 2200 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Интерес инвесторов к отечественному рынку акций увеличился во вторник на фоне как продолжающего слабнуть рубля, несмотря на восстанавливающиеся нефтяные котировки, так и внутрикорпоративных новостей. Мы полагаем, что индекс Мосбиржи может продолжить развивать отскок к отметке 2200 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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