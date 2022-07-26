Дальнейшее смягчение ДКП, скорее всего, будет более постепенным - Sber CIB

ЦБ РФ продолжит снижение ключевой ставки в текущем году, но дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) будет более постепенным, считают аналитики Sber CIB.

"В сентябре ключевая ставка может быть снижена на 50 б.п., а в октябре и декабре - на 25 б.п. Если дефляция продолжится, снижение в сентябре может быть более масштабным - на 100 б.п. Тогда в октябре и декабре ставка уже не изменится. При любом из этих сценариев ключевая ставка на конец года составит 7%. Это несколько ниже середины прогнозного диапазона ЦБ по ключевой ставке (7,25%). Ожидается, что ситуация будет развиваться ближе к оптимистичному сценарию", - указывают эксперты инвестбанка в комментарии.

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