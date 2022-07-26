S&P 500 проведет торги вторника, вероятно, в диапазоне 3940-3990п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, вероятно, в диапазоне 3940-3990 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 вышел из "медвежьего" коридора, однако предугадать как долго продлится этот отскок, затруднительно, так как в краткосрочной перспективе движение бенчмарка будет определяться макроэкономическими, а не техническими факторами. MACD сигнализирует о продолжении движения в локальном восходящем канале, RSI находится в комфортной зоне", - отмечают эксперты.

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