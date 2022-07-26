"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $118

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $118 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $103,7, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Alphabet по темпам роста выручки демонстрирует наилучшие показатели среди компаний FAANG на протяжении последних четырех кварталов. Рекламные доходы эмитента в I квартале 2022 года увеличились на 22% в годовом выражении и остаются для компании главным источником дохода, несмотря на некоторые потери из-за событий на Украине. В 2022 году Alphabet сосредоточится на монетизации коротких видео, которые стремительно набирают популярность. На YouTube количество просмотров коротких видеороликов в настоящий момент достигает около 30 млрд в день, что в четыре раза больше, чем годом ранее", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции находятся в нижнем пределе бокового движения. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $103,7 риск на портфель составит 0,15%", - указывают в "Финаме".

Alphabet Inc. - холдинговая компания, которая предоставляет услуги веб-поиска и рекламы, разрабатывает веб-карты, программные приложения, мобильные ОС, решения для предприятий, продукцию для торговли и аппаратуру. Является материнской компанией Google, а также нескольких других компаний, которые были дочерними у Google.

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