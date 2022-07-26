Рынок акций РФ утром протестировал 2150п по индексу МосБиржи и сдал назад вместе с долларом

Москва. 26 июля. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (выросли нефть и металлы); индекс МосБиржи протестировал рубеж 2150 пунктов на ослаблении рубля, после чего сдал назад из-за нового роста доллара.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2140,63 пункта (+0,6%, максимум сессии - 2158,74 пункта), индекс РТС просел до 1152,4 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар поднялся до 58,51 рубля (+0,4 рубля), утром курс поднимался выше 59,2 руб./$1.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Московской биржи" (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%).

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ делает заявку на готовность прекратить нисходящий тренд.

Акции "Яндекса" пользуются спросом в преддверии публикации отчета за второй квартал, который может оказаться намного лучше ожиданий. Тем не менее, далее в бумагах "Яндекса" вероятна коррекция.

Котировки нефти отчасти поддерживает решение "Газпрома" вывести из эксплуатации еще одну турбину "Северного потока" на станции "Портовая". Теперь Европа будет думать, где брать газ, а заодно увеличивать потребление нефтепродуктов для выработки электроэнергии. Тем не менее, рост цен на газ в Европе слабо помогает акциям "Газпрома", для которого более важен объем экспорта, отмечает эксперт.

Чтобы говорить о завершении нисходящего тренда по индексу МосБиржи, индикатору нужно закрыться вблизи отметки 2200 пунктов. Вряд ли рынок сможет подняться туда во вторник-среду, поскольку итоги заседания ФРС США могут сильно повлиять на котировки нефти и металлов. Рынки будут отыгрывать новости от ФРС в четверг, а пока следует ожидать снижения биржевой активности и закрытия маржинальных "лонгов", полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2150 пунктов и 1210 пунктов соответственно, которые сдерживают восходящее движение; неспособность их преодоления укажет на сохранение краткосрочного нисходящего давления.

Драйверов для масштабного движения на рынке акций РФ пока нет, а внешние площадки подают смешанные сигналы, что можно сказать и о зарубежных площадках в ожидании подведения итогов заседания ФРС. В Европе чиновники продолжат обсуждение энергетического кризиса, в США выйдет большой блок квартальных отчетностей, а в России будут ждать финансовых результатов "Яндекса".

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, с началом 2-дневного заседания Федрезерва США волатильность рынков может возрасти. Инвесторы закладывают повышение ставки ФРС на 75-100 б.п., однако важнее будут сигналы, которые даст регулятор по траектории повышения ставки в дальнейшем. Вполне возможно, что глобальные рынки во вторник возьмут паузу в восстановлении и несколько скорректируются.

На рынке акций РФ при отсутствии новых негативных новостей не исключен инерционный рост, однако, чтобы считать его устойчивым, поводов недостаточно. Скорее всего, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2050-2150 пунктов, полагает Соловьев.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-0,4% в преддверии очередного заседания ФРС 26-27 июля и публикации отчетностей крупнейших компаний страны.

Эксперты в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 2,25-2,5%, однако рынок также не исключает возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах того, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

На этой неделе, как ожидается, отчитаются 175 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, включая такие гиганты американской экономики, как Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon.com.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций кроме Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), в Европе смешанная динамика (индекс FTSE вырос на 0,5%, CAC40 и DAX снизились на 0,1-0,4%), умеренно "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Экономика Южной Кореи во II квартале выросла на 2,9% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,5%. В предыдущем квартале ВВП Южной Кореи повысился на 3% в годовом выражении.

На нефтяном рынке во вторник цены растут второй день подряд на фоне опасений относительно ограниченного предложения на глобальном рынке. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $106,5 за баррель (+1,3% и +1,9% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $98,09 за баррель (+1,4% и +2,1% накануне).

Сдерживающим фактором для роста цен остается беспокойство по поводу состояния мировой экономики. Свежие статистические данные из США и Европы указывают на замедление экономической активности в этих регионах, в то время как Китай едва избежал экономического спада во втором квартале, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+16,5%), Cian (MOEX: CIAN) (+7,3%), MDMG (MOEX: MDMG) (+6,5%), акции En+ (MOEX: ENPG) (+3,8%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,7%).

Подешевели GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3,2%), бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,4%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,1%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,82 млрд рублей (из них 1,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER), 1,01 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 876,5 млн рублей на акции "Газпрома").