Вероятно закрепление цены нефти выше $106/барр. во вторник - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно закрепление котировок нефти марки Brent на уровнях выше $106 за баррель на торгах во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Вечером вторника будут опубликованы традиционные недельные данные по запасам от Американского института нефти (API). Если они укажут на снижение запасов за неделю, то рост нефтяных цен может усилиться, отмечают эксперты. "Тем не менее на прошлой неделе API указывал на рост запасов нефти, в то время как данные от Минэнерго, наоборот, свидетельствовали об их снижении. На этом фоне, вероятно, инвесторы предпочтут дождаться статистики в среду", - указывают в банке.

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