Акции НЛМК остаются фаворитами сектора черной металлургии РФ - Инвестбанк Синара

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) остаются фаворитами в секторе черной металлургии на российском фондовом рынке, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Как мы и предполагали, "НЛМК" показал операционные результаты лучше своих российских конкурентов ("ММК" и "Северсталь") по динамике производства во 2К22 и 1П22, что должно обеспечить и хорошие финансовые результаты за 1П22. Умеренно негативным фактором можно назвать планы эмитента, следуя примеру других представителей сектора, не публиковать отчетность за 1П22 по МСФО, а значит, компания вряд ли выплатит промежуточные дивиденды за первое полугодие. В отрасли черной металлургии "НЛМК" остается нашим фаворитом, и мы по-прежнему позитивно оцениваем эмитента", - пишет эксперт Дмитрий Смолин.

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