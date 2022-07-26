Рубль сильно упал к доллару и евро в начале торгов после пика налоговых выплат месяца

Москва. 26 июля. Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль падает к бивалютной корзине после основных налоговых выплат месяца и перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,3 - 59,23 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,1525 руб./$1 (+1,04 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 60,0925 руб./EUR1 (+87,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 96,82 коп. к уровню закрытия 25 июля, до 59,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,37 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,42 руб. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сильно упал к доллару и евро на старте торгов на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после того, как накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет основные налоговые выплаты месяца - НДС, НДПИ и акцизы.

Рынки ждут итогов заседания ФРС, которое пройдет 26-27 июля. Аналитики в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25-2,5%, однако также не исключают возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах о том, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник, продолжая подъем вторую сессию подряд на фоне опасений относительно ограниченного предложения на глобальном рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК во вторник составляет $106,63 за баррель, что на 1,41% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,07 за баррель, что на 1,42% выше итогового значения предыдущей сессии.

Между тем давление на котировки оказывает беспокойство по поводу состояния мировой экономики. Свежие статистические данные из США и Европы указывают на замедление экономической активности в этих регионах, в то время как Китай едва избежал экономического спада во втором квартале, пишет Trading Economics.