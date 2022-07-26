Котировки нефти, скорее всего, пока останутся в диапазоне $100-107/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, пока останутся в диапазоне $100-107 за баррель, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ключевым событием текущей недели остается заседание ФРС, где будет важно не только на сколько в моменте повысится ставка, но и взгляд регулятора на будущее. Пока в целом рыночный сантимент скорее оптимистичный: рост ставки ожидается с 77% вероятности на 0,75 п.п. Параллельно поддержку сырью оказывают несколько слабеющий доллар (индекс DXY отступил от пиковых многолетних уровней) и новости по ограничению прокачки через "Северный поток 1". Проблемы с поставками газа из России оказывают влияние на весь рынок энергоносителей. Полагаем, что пока нефть останется в зоне $100-107 за баррель", - отмечают эксперты в комментарии.

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