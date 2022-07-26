Возможно сохранение повышенного спроса на короткие ОФЗ во вторник - Sber CIB

Возможно сохранение повышенного спроса на короткие рублевые гособлигации на торгах во вторник, считают аналитики Sber CIB.

"Угол наклона кривой ОФЗ в понедельник вновь резко увеличился: доходности выпусков со сроком погашения до трех лет снизились на 10-20 б.п. благодаря реинвестированию средств от погашений ОФЗ в текущем месяце, тогда как доходности на других участках кривой повысились на 2-5 б.п. из-за ослабления рубля. Возможно, повышенный спрос на короткие ОФЗ сохранится и во вторник, при этом в случае укрепления рубля длинные выпуски могут отыграть потери понедельника" - пишут эксперты в комментарии.

"Российская валюта постепенно дешевела в понедельник. Рынок ждал публикации параметров нового бюджетного правила, но этого пока не произошло. Повышенный спрос на валюту, возникший из-за этих ожиданий, может иссякнуть, а экспортеры продолжат достаточно активно продавать валюту. В ближайшую неделю им предстоит ещё около 0,8 трлн руб. налоговых и дивидендных выплат. По нашему мнению, рубль может восстановиться до 57 руб./$1", - указывают в инвестбанке.

"Росту нефтяных котировок способствовало сокращение поставок российского газа в Европу по "Северному потоку" до 20% от совокупной мощности газопровода. Импортерам газа необходимо пополнить запасы в преддверии зимнего периода высокого спроса, и они могут выбрать нефтепродукты как альтернативу газовым поставкам. При этом рост цен ближайшего (сентябрьского) фьючерсного контракта на нефть марки Brent по-прежнему будет ограничен уровнем $108 за баррель, который с начала июля пока так и не удалось преодолеть", - отмечают аналитики Sber CIB.

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