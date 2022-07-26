Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в ожидании итогов очередного заседания ФРС США и отсутствия новых сообщений на санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок завершил торги понедельника без единой динамики в преддверии июльского заседания ФРС и публикации отчетностей крупнейших компаний страны. Заседание Федеральной резервной системы США состоится 26-27 июля. Эксперты в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 2,25-2,5% годовых, однако рынок также не исключает возможности ее повышения сразу на 100 базисных пунктов. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах того, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

В центре внимания также продолжающийся сезон квартальной отчетности. На этой неделе, как ожидается, отчитаются 175 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, включая такие гиганты американской экономики, как Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon.com. Рост прибылей компаний S&P 500 составил в среднем 4,8% после публикации отчетностей 21% компаний, согласно данным аналитика FactSet Джона Баттерса.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются во вторник, кроме японского. Инвесторы продолжают ждать публикации итогов двухдневного заседания ФРС, которая состоится 27 июля. Гонконгский Hang Seng к 8:20 мск прибавил 1,6%, шанхайский Shanghai Composite - 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,25%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,2%.

Повышаются и цены на нефть, продолжая подъем вторую сессию подряд на фоне опасений по поводу ограниченного предложения на глобальном рынке. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК во вторник составила $106,85 за баррель, что на 1,62% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,89%, до $105,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $98,15 за баррель, что на 1,5% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 2,1%, до $96,7 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,092 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,042 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 июля вырос всего на 0,04% и составил 109,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (23-25 июля) прибавил 0,1%, поднявшись до 795,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "АФК Система-1P-19" (+0,77%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,47%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-14" (-0,69%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,53%) и "Сбербанк-001Р-SBER24" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Регион Групп Лизинг" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей на уровне 11% годовых. Ставка 2-12-го купонов будет рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ, действующая на каждый календарный день купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля. Техразмещение запланировано на 28 июля.

ВТБ (MOEX: VTBR) 27 июля начнет размещение выпуска годовых облигаций серии Б-1-311 объемом 5 млрд рублей. По займу будут выплачиваться ежемесячные купоны, ставка до погашения составит 7,5% годовых.

ООО "Каршеринг Руссия" (основная операционная компания каршеринга "Делимобиль") установило ориентир ставки 1-го купона 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 13% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 13,65% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок пройдет на неделе с 25 июля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 6 июля.

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует 28 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 003Р-001 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир по доходности - премия не выше 180 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение запланировано на 2 августа.

ООО "Энергоника" установило ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых. Компания завершила размещение 5-летних облигаций объемом 50 млн рублей в августе 2020 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15%, ставка текущего купона - 13% годовых. Купоны квартальные. По выпуску 9 августа предстоит исполнение оферты. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.